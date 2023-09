Te Hiranga o te hau i roto i nga tupuni manawa

He mahi nui te hau i roto i te huringa ora o nga tupuni. Ahakoa kua roa nga whetu me nga tupuni e aro nui ana ki nga tirohanga arorangi, no na tata tonu nei i kite ai nga kairangahau me te maarama ake ki te paanga nui o te hau ki runga i te hanganga me te whanaketanga o enei hanganga ao.

Ko te kupu "hau" e pa ana ki te reo waenga whetu, ka kitea i waenga i nga tupuni, tae atu ki te hau circumgalactic e karapoti tata ana i tetahi tupuni. Ka whakamahia enei kupu e nga kaitirotiro arorangi ki te whakaahua i nga rohe rereke o te hau, engari karekau he rohenga i waenganui i a raatau.

Kua timata nga kaitirotiro whetu ki te wetewete i te rere o te hau i waenga i nga tupuni, i to ratou reo porowhita, me te reo intergalactic. Ka whai waahi nui tenei rere ki te whakahaere i te hanganga whetu, na te mea he mea nui te manawa o te hau mo te whanautanga o nga whetu hou. Ka mutu tenei rere, ka mutu te hanganga o nga whetu.

Ko te hātepe o te manawa tupuni ko te hononga i waenga i nga whetu, te kaha, me te pāmahana me te kiato o te hau. I te hanganga o te Ao, ka kohia te hau i roto i nga tupuni, ka whanau nga whetu. Ka mate nga whetu, ka peia atu te hau ki roto i te waahi a tawhio noa, i te tuatahi ka wera, ka marara. Heoi, ka wehe te hau i te tupuni, ka whakamatao, ka piki ake te kiato. Ma tenei ka taea e te kaha te whakahoki i te hau ki roto i te tupuni, ka tiango, ka hanga whetu hou.

Mai i te tekau tau atu i 1960 ka matakihia e nga tohunga whetu te rere o te hau ki roto, ki waho hoki o nga tupuni mai i te tekau tau atu i XNUMX ma te whakamahi i te rama mai i nga quasar tawhiti. Kua kitea e ratou ko te hau circumgalactic tata ki nga tupuni he teitei ake te whakarewatanga, e tohu ana na te hau ka peia e nga whetu. Ko te hau kei roto i te circumgalactic medium ka noho hei puna wahie mo te hanga whetu i roto i nga tupuni.

Kua kitea e nga rangahau nui-nui ko te hau i roto i te reo circumgalactic kua eke ki te 1,000 nga wa nui atu i te hau e kitea ana i roto i te reo intergalactic. Ko te mahana o tenei hau mai i te 10,000 ki te 1 miriona Kelvins, na te mea ka wera ake, ka makariri ake hoki i te hau intergalactic. Heoi, he uaua ki te ako i te hau e rere ana na te inakihia nga tohu e te hunga mai i nga tupuni.

Ko te take o te rere o te hau, he maamaa ake te kite, kare tonu i te tino mohio. He hua pea na te supernovae, te hau whetu, te urupare poka pango ranei. Ahakoa, ahakoa he aha te take, ka mutu te rere o te hau, ka tineia te hanga whetu i roto i nga tupuni. Kia ata noho te tupuni, ka kore e hanga whetu ka puta he whero te tae.

Ahakoa he nui tonu nga mea hei ako mo te manawa o te wheketere, kei te whakawhiwhia e te whaihanga nga tirohanga a te hunga arorangi. Ko te whaihanga FIRE, hei tauira, he whakatauira i te hanganga me te whanaketanga o nga tupuni i roto i nga piriona tau, ka taea e nga kairangahau te kite i te rere o te hau ki roto, ki waho hoki o enei hanganga ao.

Hei whakatau, he mea nui te hau i roto i te tukanga o te manawa tupuni. Ko te mohio ki te mahi a te hau i roto i te hanga whetu me te huringa ora o nga tupuni he mea nui kia mohio ki te takenga mai o nga whetu, aorangi, tae atu ki te oranga tonu.

