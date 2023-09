Te Maramatanga Me pehea te manawa o nga tupuni:

Mo nga rau tau, ka aro nga kaitoro arorangi ki nga whetu me nga tupuni, ka kitea ko te nuinga o nga matū kei roto i te tupuni he hau. Na te ahu whakamua o te hangarau, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te mataki me te ako i te rere o te hau ki roto, ki waho hoki o nga tupuni, e whakamarama ana i te tukanga manawa o enei hanganga ao. Ka mutu te manawa o te tupuni, ka mutu te hanga whetu.

He maha nga ahuatanga o te hau i te waahi. Ina noho ana i waenganui i nga tupuni, ka kiia ko te reo intergalactic, ko te hau e karapoti ana i te tupuni ka kiia ko te hau circumgalactic. Ehara enei i nga arai motuhake engari ko nga ingoa e whakamahia ana e nga kaitirotiro arorangi ki te whakaahua i enei wahanga rereke o te hau.

He mea nui te rere o te hau i waenga i te tupuni, tona reo circumgalactic, me te reo intergalactic ki te whakarite i te hanganga whetu. Ko nga whetu, te kaha, me te pāmahana hau me te kiato ka whai waahi katoa ki tenei mahi. I te wa e kohikohi ana te hau i roto i nga tupuni me nga whetu, ka peia atu te hau ki waho ka mate nga whetu, ina koa he supernova. Ko te hau, i tenei wa, he wera me te marara, e atete ana ki te whakakotahitanga.

Heoi, ka wehe atu te hau i te tupuni me te whakamatao, ka piki ake tona kiato, kia kaha ake ai te kaha o te kaha. Ka kumea atu te hau ki roto i te tupuni ka taka ki roto ki nga kapua ka puta he whetu hou. Ko tenei huringa o te hangarua hau ka taea e nga tupuni te manawa tonu.

I kitea tuatahitia e nga Kairangirangi te ariā o te manawa wheketere i te tekau tau atu i 1960 i to ratou kitenga i te marama mai i nga quasar tawhiti e haere ana i roto i nga kapua hau. Mai i tera wa, ko nga ahunga whakamua o te hangarau kua whakawhiwhia ki nga kaitoro arorangi nga taputapu pai ake me te maaramatanga hohonu atu ki tenei ahuatanga.

Ma te ako i te reo porowhita, kua kitea e nga kaitirotiro arorangi nga tohu o te manawa tupuni i roto i te ahua o nga kapua hau motuhake i waho o nga tupuni. Ko etahi o nga kapua hau he nui ake nga konganuku, e tohu ana i ahu mai i roto i nga tupuni me te peia i muri mai. Ko tenei hau konutara teitei ake he tohu mo te hau kua tae ki roto i te tupuni.

Ahakoa he uaua tonu te mohio ki nga ahuatanga o te manawa whekau, kua kitea e nga kaitirotiro arorangi ko te hau i roto i te reo porowhita ka eke ki te 1,000 whakarea ake i te hau intergalactic. Ko te pāmahana o tenei hau mai i te 10,000 ki te 1 miriona Kelvins, na te mea ka matao ake, ka wera ake hoki i te reo intergalactic.

Ko nga take o te rere o te hau kare tonu i te tino mohio, me nga mea ka taea te uru atu ki nga supernovae, nga hau whetu, nga rererangi pango, me nga urupare. Noa'tu te huru o te mau huru o te ha'utiraa, i te pae hopea, ua faaea teie ha'utiraa hutiraa aho, ta te mau aivanaa fetia e parau ra "te tinei".

He mea nui te mohio me pehea te manawa o nga tupuni ki te wetewete i te hononga uaua i waenga i te rere hau, te hanga whetu, me te whanaketanga tupuni. Ko nga rangahau me nga rangahau e haere tonu ana i roto i tenei waahi ka hohonu ake to tatou mohiotanga mo te ao me to tatou waahi kei roto.