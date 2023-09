Te Maramatanga o nga Tai Galactic: Te Awenga ki te Kuwhatanga o nga tupuni

Ko nga tai Galactic, he rite tonu ki nga tai o nga moana o Papatūānuku, he pānga nui ki te kunenga o ngā tupuni i roto i te ao. Ko enei tai ka puta mai i te kaha o te weewere i roto i te tupuni, i puta mai i nga taunekeneke i waenga i nga mea o te rangi penei i nga whetu me nga kapua hau.

He maha nga ahuatanga o nga paanga o nga tai tupuni me te whai waahi nui ki te hanga i te hanganga me te hihiri o nga tupuni. Ko tetahi o nga painga nui ko te hanga o nga hiku tai me nga piriti, ka taea te hanga ano i te hanganga katoa o te tupuni. Ko enei ahuatanga o te tai he hua na te toia me te totoro o te taipapa i nga mea tupuni, ka mahue nga ara whakaroa o nga whetu me te hau.

I tua atu, ko nga tai galactic e whakatairanga ana i te hanganga whetu i roto i nga tupuni. I te pahekoheko o nga tai tai ki nga kapua hau, ka paheke, ka puta te hanganga o nga whetu hou. Ko tenei tukanga ka whakanui ake i te reiti hanga whetu i roto i te tupuni.

I tua atu, ka whakararu hoki nga tai galactic i nga punaha whetu iti. I roto i nga wa roa, ko te pahekoheko i waenga i nga whetu ka puta te raruraru o o ratou awhiowhio. Ko tenei ahuatanga ka puta he huringa nui ki te hanganga me te tohatoha o nga whetu i roto i te tupuni.

Ka whai waahi ano nga tai o Galactic ki te taunekeneke i waenga i nga tupuni. Ko nga kitenga o te tupuni Andromeda, te tupuni tata ki te Milky Way, ka kitea nga awa tai e tata ana ki ona tapa. E whakaponohia ana ko enei awa he waitohu o nga tupuni papaka i pau i te mutunga mai e te tupuni nui ake. I roto i te wha piriona tau, e matapaetia ana ka tuki te tupuni Andromeda ki te Milky Way, me te whakaatu ano i te awe o nga tai tupuni ki nga tauwhitinga tupuni.

I tua atu, ko nga kohao pango nui kei nga pokapū o nga tupuni ka pa ki nga tai tupuni. Ko nga kaha tai mai i nga whetu tata ka arahi ki nga huihuinga ka whakarereke i nga taunekeneke i waenga i enei rua pango me nga whetu huri noa.

He mea nui te mohio ki nga tai tupuni ki te mohio ki nga hihiko uaua me nga tukanga kukuwhatanga o nga tupuni i runga i nga wa o te ao. Ka whai whakaaro nui ki te hanganga, te hanganga, me nga taunekeneke a meake nei i waenga i nga tupuni o te ao.

