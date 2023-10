Te Whanautanga o te Aorangi Hou: Nga Whakaaturanga o te Tukinga Aorangi Kua Kitea i roto i te punaha Whetu Tawhiti

Kua kitea pea e nga Kairangirangi te mutunga o te tukinga nui i waenga i nga aorangi nunui e rua i roto i te punaha whetu tawhiti. Ko te tukinga, mena ka whakapumautia, ka whai waahi ahurei ki te kite i te whanautanga o te aorangi hou me te whai matauranga ki te tukanga o te hanga aorangi.

I te Hakihea 2021, ka kitea e nga kaitirotiro arorangi tetahi whetū rite tonu ki te ra, e kiia nei ko ASASSN-21qj, e kite ana i te korikori me te atarua. Ahakoa ehara i te mea noa enei ahuatanga, a, e kiia ana na nga taonga e haere ana i waenga i te whetu me te whenua, i kii tetahi kaitirotiro arorangi runaruna ko Arttu Sainio, kua piki ake te tukunga o te rama infrared mai i te whetu ki te 4% e rua me te hawhe tau i mua o te takahanga pouri.

I runga i enei kitenga, ka kii nga kairangahau ka taea te whakamarama i te korikori me te atarua na te tukinga kino i waenga i nga aorangi e rua. E whakaponohia ana ka kitea noa nga paanga nui o tenei ahua i nga wahanga whakamutunga o te hanganga aorangi, a ka kaha te awe i nga rahi, nga titonga, me nga obita o nga aorangi i roto i tetahi punaha.

Ko te tukinga kua puta he nui o te kaha, ka hanga he papatipu wera me te kanapa o nga rawa he rau nga wa nui atu i nga aorangi taketake. Ko tenei tinana aorangi kua whakawhanuihia, i kitea ma te whakamahi i te karu atea a WISE a NASA, ka whakamatao, ka mimiti haere i roto i nga miriona tau, tera pea ka hanga he aorangi hou.

Ko te awenga ka puta ano he parapara, ko etahi kua kohu, ka whakapotakahia ki te hukapapa me te toka toka. Ka pahemo pea enei pupuhi i waenga i te ASASSN-21qj me te Ao, na te mea ka pohehe te whetu.

Mena ka tika te whakamaoritanga o enei huihuinga, ma te ako i tenei punaha whetu ka taea e koe te mohio ki nga tikanga o te hanga aorangi. Mai i te iti o nga tirohanga i mahia i tenei wa, kua whakatauhia e nga kairangahau ko nga aorangi e tukinga ana he maha nga wa i te papatipu o te Ao, ka rite pea te rahi ki a Uranus me Neptune. I tua atu, ko te pāmahana o te tinana i muri i te paanga i kiia ko te tata ki te 700°C, e tohu ana i te noho mai o nga huānga he iti te wera o te kohua, penei i te wai.

Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i te matapihi hou ki te maarama ki nga tukinga aorangi me te whanautanga o nga ao hou. Ma te ako i nga mea i muri mai o enei huihuinga, ka taea e nga kaiputaiao te hura i nga korero tino nui mo nga mahi e hanga ana i to tatou ao.

Rauemi:

– [Putake 1 – Taitara o te Puna 1]

– [Putake 2 – Taitara o te Puna 2]