Ko te hitori tutu o Andromeda Galaxy i whakaatuhia e Galactic Archaeology Project

He kaupapa whaipara galactic tata nei i whakahaerehia e te roopu astrophysicists o te ao kua hurahia te hitori tutu me te whakaari o te Andromeda Galaxy, te tupuni nui tata ki to tatou Milky Way. Ma te wetewete i nga hanganga matū o nga whetu i Andromeda, i taea e nga kairangahau te hanga ano i ona waa o mua. I kitea e ratou te maha o nga huānga, tae atu ki nga nebula o te aorangi me nga whetu nui whero, e tohu ana i te hanga porearea. Ko te mea pono, e whakapono ana te kapa ko te hangahanga o Andromeda he nui ake te hepohepo i te hanganga o te Milky Way.

E kii ana nga kairangahau i pa mai a Andromeda i te pakarutanga o te hanga whetū kaha, i whakatakoto te turanga o te tupuni, whai muri i te wa tuarua o te whanau whetu i waenga i te 2 piriona me te 4.5 piriona tau ki muri. Ko te rua o nga wa o te wheturangi i puta mai i te "hanumi maku," i te tukinga a Andromeda ka hanumi ki tetahi atu tupuni hau. Na te urunga mai o te hau i roto i tenei whakakotahitanga i kaha ake te hanga whetu.

I kitea ano e te roopu nga taunakitanga e kii ana kua tutuki a Andromeda i nga tukinga me te whakakotahi me etahi atu tupuni i mua. Na roto i te tirotiro i nga hanganga matū o nga whetu i Andromeda, i kitea e ratou nga waitohu motuhake e rua i roto i ona waahanga kōpae. Tekau whakareatanga ake o te hāora o tetahi whanau whetu i te rino, ko tetahi atu roopu he rite te nui o nga huānga e rua. Ko tenei kitenga nui e whakamarama ana i te ahua o te tukinga me tona paanga ki te taupori whetu o Andromeda.

Ko te kaupapa whaipara galactic e kore noa e whakaatu i nga korero o mua o Andromeda engari he tohu ano hoki mo tona ahua ohorere. Ko te Milky Way me Andromeda kei runga i te huarahi tukinga, e matapaetia ana ka tukituki i roto i te 4.5 piriona tau. Ma tenei tukinga ka puta he panonitanga nui mo nga tupuni e rua, ka whakakore i o raatau ringa torino motuhake. Ko nga taupori whetu, tae atu ki to tatou ake punaha solar, ka ora engari ka maka ki roto i nga ohanga hou huri noa i tetahi pokapu galactic hou.

Ka whai hua nga kitenga a te roopu ki te rangahau whanui mo te takenga mai o nga huānga matū o te ao. Ko etahi atu rangahau ma te whakamahi i nga karu matatau penei i te James Webb Space Telescope ka haere tonu ki te tuhura i a Andromeda me te maarama hohonu ki tona hitori me tona takenga mai.

