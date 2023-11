He Awha Geomagnetic pea ka whakatata atu ki te whenua

Kua kitea e nga kitenga o tata nei ko te whenua kei te tata te pa ki te tupuhi geomagnetic karaehe G-1 i roto i nga wa e heke mai nei. Ko tenei awha e tata mai nei, i hua mai i te rua coronal mass ejections (CMEs) i tukuna e te Ra, tera pea ka pa ki to tatou ao i te ata apopo. Ahakoa ko enei CME karekau pea e tino whai paanga, mena ka hanumi hei "Cannibal CME," tera pea ka pa mai he raruraru geomagnetic karaehe G1 iti.

Ka puta nga awha geomagnetic i te wa e pahekoheko ana te papa autō o Papatūānuku ki te hau rā e puta mai ana i te Ra. Kei a ratou te kaha ki te tukino i o tatou hanganga hangarau, tae atu ki nga matiti hiko, amiorangi, nga punaha GPS, nga korero reo irirangi, me te ipurangi. No reira, he mea nui ki te aro turuki me te whai i enei awha ki te whakaiti i nga kino ka taea.

He mea nui kia mohio koe i te wa e tata ana te Ra ki tona teitei o te ra, ka kaha ake te riri o nga awha geomagnetic. Ko te morahi o te ra he wahanga i roto i te huringa mahi tekau ma tahi tau o te Ra e tohuhia ana e te piki haere o nga korara, mura, me te pananga o nga CME. Ko enei huihuinga o te ra ka tino pa ki to maatau ao mena ka pahekoe ki te papa autō o te Ao.

I a tatou e whakareri ana mo te taenga mai pea o tenei tupuhi geomagnetic, he mea nui kia noho mohio me te whai waahi ki te tiaki i o tatou hanganga hangarau. Ka whai waahi nui nga kaiputaiao me nga whakahaere pera i a SpaceWeather.com ki te aro turuki me te matapae i nga huihuinga o te ra, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te paanga me te kaha o enei awha.

FAQ:

P: He aha te tupuhi geomagnetic?

A: Ko te awha geomagnetic he whakararuraru i te papa autō o te whenua i puta mai i te pahekoheko ki te hau solar mai i te Ra.

P: He aha nga paanga o te tupuhi geomagnetic?

A: Ka taea e nga awha geomagnetic te whakapouri, te whakararu i te whakawhitiwhiti amiorangi, te whakararu i nga punaha GPS, ka pa ki nga korero reo irirangi me te ipurangi.

P: He pehea te hanga o nga awha geomagnetic?

A: Ka puta nga awha geomagnetic i te wa e pahekohe ana te papa autō o te whenua ki te hau o te ra, ina koa ko te coronal mass ejections (CMEs) ka tukuna e te Ra.

Q: He aha te nui o te ra?

A: Ko te morahi o te ra ko te wahanga o te huringa mahi 11-tau o te Ra e tohuhia ana e te pikinga o nga korara, nga muramura, me te pananga o nga CME.