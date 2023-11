Tā 3D i te Mokowā: He Paenga Hou mo te Hangahanga

Kei te tirotirohia e nga kaiputaiao nga huarahi ki te whakamahi i te hangarau taa 3D i te waahi ki te hanga taonga me te whakaiti i te hiahia mo nga miihana whakahoki. Ka taea e tenei rangahau te whakarereke i nga misioni mo te wa roa i tua atu i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) ka taea e nga Kairangirangi te whakaputa rauemi i runga i te tono.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i tirotirohia e nga kairangahau te mahi o te taa 3D i roto i te miihiniiti. Rerekē i runga i te whenua, he wāhi nui te kaha i roto i te tukanga tā 3D, ko te whanonga o nga rawa o te waahi kaore i te tino marama. Ma te ako i te ahua o te pahuka i te titanium dioxide, he rauemi ta 3D e whakamahia nuitia ana, i roto i te microgravity, kua whai matauranga nui te roopu rangahau ki nga tawhā e pa ana ki te mahi ta.

Ko te kowhiringa o te titanium dioxide he tino pai mo nga tono mokowhiti. Ehara i te mea he mama noa, he atete ki te waikura, engari he whai waahi maina ano kei runga i te marama. Kei roto i te marama he putunga kohuke e rite ana ki te titanium dioxide, ko te tikanga ka taea e nga kaihōpara marama te tango tika mai i te mata o te marama, ka penapena i nga utu kawe.

I tua atu, ko te titanium dioxide he taonga e tino pai ana mo nga taputapu astronaut. Ka taea e ia te aukati i te tata katoa o nga rama ultraviolet (UV) e puta mai ana i te ra, e whakarato ana i te maru maru mo nga kaiwhakatere. I tua atu, ka taea e te kohuke te whakamahi marama ki te whakahaere i nga tauhohenga matū whaihua, penei i te horoi o te hau me te wai.

Ko te whainga o nga kairangahau ki te haere tonu i o raatau whakamatautau ma te tuku i tetahi kaituhi 3D i runga i te ono marama te haerenga ki te ISS ki te ako i nga tikanga o te whakaputa.

Ko te whakawhanaketanga o te hangarau tuhi 3D i te mokowhiti he kaha ki te huri i te torotoro mokowhiti me te koroni. Ka taea e nga Kairangirangi te hanga i nga momo rauemi i runga i te tono, mai i nga waahanga teihana mokowhiti ki nga nanosatellites tae atu ki nga amiorangi tauine-katoa i mahia mai i nga taonga asteroid kua kena. I tua atu, ka taea e ia te para i te huarahi mo te ta 3D o nga waahi noho i runga i te marama me etahi atu aorangi, me te whakaiti i te hiahia mo nga miihana whakahoki utanga.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi whakahihiri mo te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti me te whakaatu i te hiranga o te urutau i nga hangarau mo nga taiao tuawhenua. I a tatou e pana tonu ana i nga rohe o te torotoro mokowhiti, ko te taa 3D i te mokowhiti ka noho hei taputapu nui mo nga kairangirangi ki te hanga i te noho pumau ki waho o te whenua.

FAQ

He aha te tā 3D? Ko te tā 3D he tikanga hanga taonga ahu-toru ma te paparanga rauemi, te tikanga ma te whakamahi i te kaituhi. He aha te take he mea nui te tuhi 3D ki te waahi? Ko te ta 3D i te waahi ka taea e nga kairangirangi ki te hanga i nga taonga me nga rauemi e tika ana i runga i te tono, ka whakaiti i te hiahia mo nga miihana tuku mai i te whenua me te mahi mo te wa roa ki tua atu i te ISS ka taea. He aha te titanium dioxide he whiringa pai mo te taa 3D i te waahi? He mama te titanium dioxide, he atete ki te waikura, ka waatea pea mo te keri i runga i te marama. Kei a ia ano nga taonga ka waiho hei whakangungu rakau whai hua ki te rama ultraviolet (UV) ka taea te whakatairanga i nga tauhohenga matū whai hua. Me pehea e whai hua ai te tuhi 3D ki te mokowhiti mo te torotoro mokowhiti a meake nei? Ma te whakaahei i nga Kairangirangi ki te hanga rauemi i runga i te tono, ka taea e te taa 3D ki te mokowhiti te whakaiti i te hiahia mo nga miihana whakangao utanga me te para i te huarahi mo te hanga whare noho ki etahi atu tinana tiretiera. He aha nga mahi ka whai ake i roto i tenei rangahau? E whakaaro ana te roopu rangahau ki te tuku i tetahi kaituhi 3D ki te Teihana Mokowhiti o te Ao mo te rangahau taipitopito o te tukanga tuhi i roto i te microgravity.

