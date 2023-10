He Tirohanga Onge: Ko te Eclipse Marama o te Rahoroi ka hurahia te whakaari a Nature mai i te rangi.

Kua reri a Nature ki te whakaatu i tetahi whakaaturanga tiretiera i tenei Rahoroi, i te mea kua taka mai he haruru maramara onge me te rawe ki te rangi po. I waenga i te 8.35pm ki te 9.53pm, ka whai waahi nga tangata puta noa i te motu ki te kite i tetahi "ngau" whakamiharo i tangohia mai i te taha whakararo o te marama. Ko te matapihi 80-meneti e whakaatu ana i tetahi wa utu nui e tatari ana te hunga kaingākau me nga kaititiro rangi.

Kare i rite ki te rourou marama katoa, ka kapi katoa te marama e te marumaru o te whenua, ka waiho he wahanga marama—ko tetahi wahanga o te mata o te marama ka rumakina ki te atarangi. I te waenganui o te eclipse, tata ki te 9.15pm, ko te "ngau" ka tino kaha ake te korero, ka hoatu he tirohanga whakamihi mo te hunga e waimarie ana ki te matakitaki.

E ai ki a David Moore, Tumuaki o Astronomy Ireland, he mea onge noa te ruruhi marama ki Ireland. "I te nuinga o te waa, ka taea e te tangata te kite i te eclipse marama ia rua tau, engari ko ta tatou huarere rereke te tikanga me tatari tatou mo te tekau tau ki te kite i te tirohanga," ka tapiritia e ia. Heoi, kei te noho pai tonu a Moore mo te tupono ka kite tetahi o te motu i te huihuinga o te ao, ahakoa nga ahuatanga o te rangi.

Ahakoa te ahua o te rangi kapua, kei te kitea tonu te kanapa o te tumanako. Ma te 80-meneti te roa, ka taea e ia te waahi iti i roto i nga kapua ka taea te whakaatu i te tirohanga. Ka tohutohu a Mr. Moore ki nga tangata kia tirotiro tonu i te rangi ia rima meneti, ahakoa te tirohanga tuatahi. Heoi, ki te mahi tahi te huarere, ka whakahau ia ki te whakatu i te whakaoho mo te 9.15pm—te wa tino pai mo te matakitaki i te "ngau" ataahua ka kitea ki te mata o te marama.

Ko Frances McCarthy, he kaiwhakaako no te Blackrock Castle Observatory i Cork, e whakamarama ana tera pea ka ahua kee te tae o te marama i te wa o te haruru. I te wa e toro atu ana te ra ki roto i te kōhauhau o Papatūānuku, ā, ka tae ki te marama, ka tukuna e te kōhauhau he atarangi “korero”, ka hoatu he tae whero ki runga i te marama. Ko tenei ahuatanga ka whakaatu mai he marama hina, he marama whero-whero ranei, e whakaatu ana i te wheako tirohanga tino ataahua.

Hei whakamaumahara i tenei huihuinga nui, ka whakaaro a Astronomy Ireland ki te whakaatu i te wahanga o te haruru marama i roto i tetahi putanga motuhake o tana maheni. Ka tono ano te whakahaere i nga kaikawe wheturangi me nga kaitango whakaahua ki te koha mai i a raatau whakaahua pai rawa atu mai i te eclipse, e hopu ana i te makutu whakamiharo e hora ana i to tatou rangi po.