Ka Whakaotia nga Mahi a nga Kairangirangi i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao

By

Tekau nga kainoho kei te noho i tenei wa ki te International Space Station (ISS), he taiwhanga rangahau me te tauranga mokowhiti mo te mahi tahi o te ao ki te torotoro mokowhiti. Tokotoru nga kaihopu hou i tae mai i te 19 o Hepetema, kua timata ki te whakatikatika ki te noho kore taumaha.

Ko Loral O'Hara o NASA raua ko Nikolai Chub o Roscosmos he tangata noho orbital tuatahi, a kua oti i a raua nga mahi tiaki. I tukatukahia e O'Hara nga tauira wai hei aromatawai i te kounga o te wai i runga i te teihana, i te wa i uru atu a Chub ki tetahi whakamatautau ki te arotake i te mahi ngakau me te manawa.

Ko nga kaihopu hou e rua, me te Kaihanga Rererangi Oleg Kononenko o Roscosmos, i haria ki te ISS i runga i te waka mokowhiti a Soyuz MS-24. I whakapaua e Kononenko tetahi wahanga o tona ra ki te whakawhiti utanga mai i te Soyuz me te urutau ki te oranga i runga i te teihana.

Hei whakareri mo to ratou wehenga atu i te Mahuru 27, Ko Astronaut Frank Rubio o NASA, te Kaihautu Sergey Prokopyev, me te Kaitautoko Rererangi Dmitri Petelin o Roscosmos i whakapau wa ki te whakamohio i a ratau ki te ora i runga i te orbit me te whakaoti i nga whakangungu mo te hekenga a-ringa o te waka mokowhiti a Soyuz MS-23.

Ko etahi atu o nga kaihopu o te Expedition 69 i tae mai i te marama o Akuhata kua tau ki o raatau mahi me te kaha ki te mahi ki nga momo mahi. I kohia e Jasmin Moghbeli o NASA nga raraunga pehanga toto, i whakamatau a Andreas Mogensen o ESA i tetahi punaha rama hou hei awhina i te pupuri i te manawataki circadian, i mahi a Satoshi Furukawa o JAXA i nga mahi tiaki i runga i te Kaamera Poi Roto, me Konstantin Borisov o Roscosmos i aro ki nga mahi paipa orbital.

Kei te mahi tonu nga kaihopu o te ISS ki o raatau mahi kua whakaritea, me te whai waahi ki te rangahau putaiao me te ako mo te waahi.

Rauemi:

Pae Tae International

NASA

Roscosmos

European Space Agency

Japan Aerospace Agency Agency