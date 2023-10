Te hura i te Kunenga Mīharo o nga Peka Noctilionoid

Ko nga pekapeka Noctilionoid, he momo momo pekapeka e kitea ana i roto i te ngahere o Amerika, kua roa nei e tino miharo ana nga kaiputaiao. Neke atu i te 200 nga momo, kua tipu enei pekapeka ki te whai kauae me nga niho e tino pai ana ki te whakamahi i nga momo momo momo kai. He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature Communications ka ruku ki nga whakarereketanga o enei pekapeka me te whakamarama hou mo te kukuwhatanga o nga kanohi whakangote.

I te whakatairite i nga momo momo pekapeka noctilionoid, i kitea e te roopu rangahau nga kitenga whakamiharo e pa ana ki te tipu me te whanake o nga kauae me nga niho mama. Na roto i te tātaritanga nui o nga ahua me te rahi o nga kauae o nga pekapeka, o mua, me nga molar ma te whakamahi i te CT scan me etahi atu tikanga, ka kitea e nga kairangahau nga whakarereketanga riterite ki te nama niho, te rahi, te ahua me te tuunga. Hei tauira, he iti te maha o nga niho o nga momo ihu poto na te iti o te waahi, ko nga pekapeka he roa nga kauae he waahi mo etahi atu niho, he rite ki te whirihoranga o nga niho o te tipuna o nga kararehe whakangote.

Ko te kaituhi matua, ko Alexa Sadier, e whakaatu ana i te tere whakamiharo i puta ai enei whakarereketanga, "Kei te wha nga momo niho o te pekapeka—te kao, te kani, te kaomua, me te molars—penei i a tatou. Na nga pekapeka Noctilionoid i whanake te tini o nga momo kai i roto i te 25 miriona tau, he wa poto rawa tenei mo enei whakarereketanga. Na tenei haerenga o te panoni kai ka puta te maha o nga hanganga kauae me nga niho i roto i enei pekapeka, ka taea e ratou te kai hua, waihonga, ngarara, ika, tae noa ki te toto.

Ahakoa te nui o te ahunga whakamua i roto i te maarama ki te kukuwhatanga o nga pekapeka noctilionoid, kei te kore e mohiotia nga tino take i puta ai o raatau urutaunga kai. Kei te noho tonu nga patai mo te tere o te tipu o enei pekapeka i nga momo kauae me nga hanganga niho. Ma te ako i enei pekapeka, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te wetewete i nga mea ngaro o te ahua me te tipu o o tatou ake niho.

FAQ:

P: E hia nga momo pekapeka noctilionoid kei reira?

A: Neke atu i te 200 nga momo pekapeka noctilionoid, ka kitea te nuinga i nga whenua ngaru o Amerika.

P: He aha nga momo puna kai ka whakamahia e nga pekapeka noctilionoid?

A: Kua whakarereketia e te pekapeka Noctilionoid o ratou kauae me o ratou niho ki te whangai i te tini o nga puna kai, tae atu ki nga pepeke, hua, waihonga, ika, me te toto.

P: I pehea te tere o nga urutaunga o nga pekapeka noctilionoid?

A: I whanakehia e nga pekapeka Noctilionoid te momo momo kai me nga hanganga kauae me nga niho e rite ana i roto i te 25 miriona tau.