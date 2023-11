Te Wewete i te Pumanawa: Hurihia te Koiora ki te Humic Acid i runga i te pai me te pumau

Ko tetahi rangahau hou i whakahaeretia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Tsinghua me te Whare Wananga Kaiiriiri o Hong Kong kua para i te huarahi mo te huarahi pai ake me te mau tonu o te whakaputa waikawa humic (HA) mai i te para koiora. Ko te HA he matū kaiao whai kiko ka kitea nga tono puta noa i nga momo ahumahi, tae atu ki te ahuwhenua, rongoa, me te tiaki taiao. Heoi ano, ko nga tikanga tuku iho mo te whakaputa HA e whakawhirinaki nui ana ki nga rauemi kore-whakahou, a, he maha nga wa karekau.

I arotahi te roopu rangahau ki te whakawhanake i te tikanga whakamaarama waiariki e rua-taahiraa hei whakanui ake i te hua HA. Ko tenei huarahi auaha ko te huri i nga mea koiora ki te waiariki ma te maimoatanga waiariki katahi ka huri ano i te waariki hei HA ma te whakamahi i nga tikanga waiariki waikawa me te kawakore. Na roto i te arotau i nga uara pH me nga mahana i te wa o te maimoatanga waiariki, i taea e nga kairangahau te whakarei ake i te kaha o te whakamaarama o te waipiro me te whakatutuki i nga hua HA teitei.

Ko tetahi kitenga nui o te rangahau ko te tautuhi i nga puna e rua o te hanganga HA i ahu mai i te wai. Tuatahi, ko te warowaiwai i puta i te wa tuatahi o te maimoatanga waiariki i uru ki te hua HA. Tuarua, ko te maimoatanga waiariki kawakore o te hydrochar i piki ake te hanga HA. I kitea ano e nga kairangahau ko te tohu o te koretake o te warowaiwai e hono ana ki tona kaha whakamama.

Na roto i te wetewete i te hononga i waenga i te warowaiwai i ahu mai i te koiora me tona kaha whakamaarama, ka whakawhiwhia e tenei rangahau he kaupapa putaiao mo te maimoatanga toimau o te para koiora. Ko te tikanga whakamaarama waiariki e rua-taahiraa pai e kore e whakaiti noa i te ti'aturi ki nga rauemi kore-whakahou engari ka whakatuwhera ano i nga huarahi mo te hanga HA whakahou. Ko tenei pakaruhanga ka kaha ki te huri i nga momo ahumahi, te tuku otinga tauwhiro me te whakatuwhera i nga rawa huna i roto i te para koiora.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te waikawa humic?

Ko te waikawa humic (HA) he matū waro macromolecular e whakamahia whānuitia ana i roto i te ahuwhenua, rongoa, tiaki taiao, me etahi atu mara na te mea he maha nga waahanga. I ahu mai i te para biomass me te waro, te hauwai, te hāora, te hauota, me etahi atu huānga.

He pehea te hanga o te waikawa humic?

Ko nga tikanga tuku iho mo te whakaputa waikawa humic e whakawhirinaki ana ki nga rauemi kore-whakahou penei i te peat, lignite, me te waro. Me roa te hanga o enei rauemi, a ka whakawhirinaki te hua tangohanga ki te momo me te kounga o nga parapara.

He aha nga ngoikoretanga o nga tikanga hanga waikawa humic tuku iho?

Ko te hanga o te waikawa humic ma te whakamahi i nga rauemi kore-whakahou e kore e pumau mo te wa roa. I tua atu, ko te kaha o te tangohanga e pa ana ki te kounga o nga rauemi, me te iti o te karaehe me te waro e hua mai ana he iti te hua o te waikawa humic.

He aha te hiranga o te tikanga whakamaarama waiariki-rua?

Ko te tikanga whakamaarama waiariki e rua-taahiraa he huarahi pai ake me te pumau tonu ki te whakaputa waikawa humic mai i te para koiora. Na roto i te arotau i nga tikanga waiariki me nga uara pH, ka whakanui te tikanga i te kaha o te whakamaarama o te waipiro me te whakatutuki i nga hua waikawa humic teitei.

He pehea te whai waahi o te tikanga whakamaarama waiariki e rua-taahiraa ki te oranga tonutanga?

Ko tenei tikanga ka whakaiti i te ti'aturi ki nga rawa kore e taea te whakahou ma te whakamahi i te para biomass ki te whakaputa waikawa humic. Ka whakarato i tetahi momo rereke ka taea te whakahou me te taiao, ka pai ake te pumau mo te wa roa.