Te Kaaru Tino Nui: Wewete i nga Mea ngaro o te Ao

I tenei wa kei te haere te hanga o te Kaapapa Tino Nui (ELT) ki te koraha o Atacama o Chile, me te whainga nui ki te hanga i te karu nui rawa atu i hangaia. He 39 mita te diameter o te whakaata tuatahi - he iti ake i te Arc de Triomphe i Paris - me te hanganga matua e 3700 tana te taumaha, ko te whai a te ELT ki te huri i to maatau mohiotanga ki te ao.

Kei roto i te ngakau o te ELT he kaitaataata matatau ko MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). I whakawhanakehia e te Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) o te Paris Observatory, MICADO ka taea e te ELT te hopu whakaahua taipitopito o nga tupuni tawhiti, nga whetu takitahi, tae atu ki te awhina i te rapu mo nga exoplanets i tua atu o to tatou ake punaha solar.

Ko tetahi o nga wero e pa ana ki nga tirohanga o te whenua ko te ngangau o te hau o te Ao, e whakaheke ana i te kounga o nga whakaahua. Hei utu mo tenei, ka whakauruhia e te ELT tetahi punaha optics urutau. Ko te whakamarama a Yann Clenet mai i LESIA ko tenei punaha te ine i te rerekee o te marama ma te whakamahi i te pukoro, katahi ka whakamahi i nga whatu whakatika - whakaata me nga kaitahuri - hei whakapai ake i te kounga o te ahua. Ka whakatauhia e te rorohiko kaha nga whakahau kia tukuna ki nga whakaata, kia pai ai te mahi.

Ko te whirihoranga whakaata e rima a te ELT ka whakawhiwhia ki nga kaitirotiro arorangi te koi me te marama o o raatau tirohanga. Na tona rahi nui me te hangarau auaha, ka oati te ELT ki te whakatuwhera i nga tirohanga hou ki nga mea ngaro o te ao me te whakawhanui i o tatou mohiotanga mo te ao.

Rauemi:

– European Southern Observatory (ESO)

– Te Taiwhanga Rangahau Taonga mokowhiti me te Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) o te Observatory Paris i Meudon

Nga wehewehe:

– Maha-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observation (MICADO): he kaiwhakaahua whakaahua matatau i whakawhanakehia mo te Kaaru Tino Nui.

– Exoplanets: aorangi kei waho o to tatou ake punaha solar

– Matarere urutau: he tikanga hei utu mo te ngangau o te hau i roto i nga tirohanga whenua ma te ine me te whakatika mo te rereke o te marama.