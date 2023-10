Ko James Webb Space Telescope e mataki ana i nga Aorangi Papaka i te Kuiper Belt

Ma te whakamahi i te James Webb Space Telescope (JWST), he nui nga tirohanga a nga kaitoro arorangi ki nga aorangi papaka e toru kei te Kuiper Belt. Ko nga aorangi papaka - Sedna, Gonggong, me Quaoar - i akohia ma te whakamahi i nga raraunga i riro mai i te Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec). Na enei tirohanga i mohio ai ki o ratou awhiowhio me te hanganga, tae atu ki te noho mai o nga waiwaro marama me nga ngota ngota waro uaua e whakaponohia ana na te rongo mewaro.

Ko te Kuiper Belt, he rohe kei nga tapa o waho o to tatou punaha solar, he maha nga mea hukapapa e nohoia ana. Ko te rangahau o Kuiper Belt Objects (KBOs), e mohiotia ana ko Trans-Neptunian Objects (TNOs), kua huri i to maatau mohiotanga ki te hitori o te punaha solar. Na roto i te tirotiro i te ahua me nga ahuatanga o nga KBO, kua kitea e nga kaiputaiao nga maaramatanga ki nga ia o te ao i hanga i to tatou punaha Solar me te whakaatu i te hitori hihiri mo nga hekenga aorangi.

Ko nga tirohanga a te JWST mo nga aorangi papaka i roto i te Kuiper Belt e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i ta tatou tirotirohanga i te punaha o waho. I aratakina e Ahorangi Joshua Emery o Te Whare Wananga o Arizona ki te Raki, na te roopu o nga kaitirotiro arorangi o te ao kua whakamarama hou mo te hanganga me te whanonga o enei taonga tawhiti. Ko nga kitenga rangahau, kua whakamaaramahia i roto i te pepa o mua i arotakehia mo te whakaputanga e te hautaka Icarus, e whakarato ana i nga korero nui mo nga rangahau tonu o te Kuiper Belt.

Ahakoa kei te iti tonu o maatau mohiotanga mo te Rohe Trans-Neptunian me te Kuiper Belt, ko nga misioni penei i te Voyager 2 me New Horizons i whai waahi ki to maatau mohiotanga. Heoi, ko te whakarewatanga o te James Webb Space Telescope kua puta te hikaka i waenga i nga kaitoro arorangi. Ka taea e ona kaha atahanga infrared ki te hura i etahi atu kitenga me te whakarato i te maaramatanga hohonu mo te punaha o waho me ona taonga o te rangi.

Rauemi:

– James Webb Space Telescope: https://www.jwst.nasa.gov/

– Whitiki Kuiper: NASA Science, “Kuiper Belt”: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

– Nga Mea Trans-Neptunian (TNOs): Te Tuhura Pūnaha Solar NASA, “Nga Mea Trans-Neptunian (TNOs)”: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ hōhonutanga/