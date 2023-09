Te Mahi a te Huakita Huakita ki te Whakapumau i te Methane Clathrates

Ka mau nga gigatons o te hau kati i raro i te papa o te moana i roto i te ahua o te methane clathrates, he whare tio iti e mau ana i te hau mewaro kia kore ai e puta ki te hau. Ko enei hanga hukapapa ka pa ki te huringa o te rangi, ka puta he take i te wa e keri ana ki uta, penei i te mīti me te pakaru o nga paipa.

Ko te tukanga koiora i muri i te pumau o te methane clathrates kaore i te mohiotia tae noa ki naianei. Heoi, he rangahau tata nei a tetahi roopu kairangahau mai i Georgia Tech kua whakamarama i tenei ahuatanga. I kitea e ratou he karaehe o nga pūmua huakita e whai waahi nui ana ki te hanga me te pumau o te methane clathrates.

I kitea e te kapa, na Jennifer Glass raua ko Raquel Lieberman i arahi, he rite te whai hua o enei pūmua huakita hou ki nga matū arumoni e whakamahia ana i roto i te keri engari he kore paitini, he pai ki te taiao, he tauine. Ko ta ratou kitenga he whai paanga ki te rapu oranga i roto i te punaha solar ka taea te whakanui ake i te haumaru o te kawe hau maori.

Hei tautuhi i enei pūmua, i tirotirohia e nga kairangahau tetahi tauira parataiao mai i te papa o te moana i te takutai o Oregon. I whakapae ratou he pūmua kei roto i te parataiao e awe ana i te tipu o te methane clathrates, he rite ki nga pūmua antifreeze i roto i nga ika. Ma te whakamahi i te raupapa DNA me te bioinformatics, i tautuhia e ratou nga ira o nga pūmua i roto i te parataiao.

Ka hangaia ano e te roopu nga ahuatanga o te papa moana i roto i te taiwhanga hei whakamatautau i nga paanga o nga pūmua ki te hanganga methane clathrate. I hangaia e ratou he ruma pehanga hei whakatauira i te pehanga teitei me te iti o te pāmahana o te papa moana, me te kite ko nga pūmua here-a-te-paraihe i whakaiti i te kohi hau me te whakanui ake i te pāmahana i rewa ai nga clathrates.

Ko tenei rangahau whakahirahira e whakaatu ana i te hiranga o te maarama ki nga punaha koiora maaori o te Ao me nga painga o te mahi tahi maatanga. Ko nga kitenga kaore i te ahu whakamua i to maatau mohiotanga mo te methane clathrates engari he whai tikanga ano ki nga momo ahumahi.

Puna: PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad268