Te torotoro i te Pumanawa o nga Matūriki Nanoscale i roto i nga Taumahi Aukume

Kei te huri haere tonu te Hangarau Nano ki nga momo mara, a ko tetahi waahanga o te torotoro ko te whakamahi matūriki nanoscale ki te tono aukume. Ko Rachel Nickel, he tauira kairangi i te tari ahupūngao me te arorangi i te Whare Wananga o Minnesota, kei te arahi i tenei rangahau whakamihi.

I te wa o ana akoranga paetahi, i aro tuatahi a Nickel ki nga tono koiora o nga matūriki nano autō ki te patu i nga kiriata koiora ka puta ki runga papa. Heoi, ka huri ia i tana aro ki te rangahau mo te maataki nano motuhake e kiia nei ko te epsilon iron oxide.

Kaore i rite ki te waikura noa, ko te waikura rino epsilon e whakaatu ana i te "hanganga pouri" whakamihiharo, kei reira te whakatakotoranga o nga ngota ki runga i te tauira whiri me te iti o te raupapa. Ko tenei hangahanga hangai ka puta mai nga ahuatanga whakahihiri, ka waiho te waikura rino epsilon hei kaitono whakahihiri mo nga momo tono.

Ko tetahi ahuatanga motuhake o te waikura rino epsilon ko tona pakeke autō. Ko te tikanga ko nga rohe aukume o roto o te rawa e kaha whakakeke ana i nga huringa ki te tiaroaro i te wa e aukumetia ana. Ko tenei ahuatanga he mea tino pai mo te whakawhanake i nga aukume pumau, he waahanga nui i roto i nga taputapu penei i nga motuka, orooro, me nga puku pakeke.

Ka whai hiranga tenei rangahau i te wa e whakaaro ana ki te whirinaki o naianei ki nga aukume tuturu o te whenua ka keria mai i nga rohe pakanga. Ko te Epsilon iron oxide, i tetahi atu taha, ka taea te whakaputa mai i nga rauemi rino maha i Kanata, e tuku ana i tetahi momo rereke me te pai ake.

I whakaputaina e Nickel me tana roopu he pepa i Nano Letters, e whakaatu ana i o raatau kitenga mo te epsilon iron oxide. Ko tenei rawa ahurei ka puta anake i te nanoscale, me ia nanoparticle he tata ki te mano nga wa iti ake i te whanui o te makawe kotahi.

Ko te mohio ki te rahi o te ti'aturi o te waikura rino epsilon te mea matua ki te whakamahi i tona kaha. Ko te rangahau a Nickel i aro ki te whakatewhatewha me pehea te rereke o nga ahuatanga o tenei rawa ki nga rahi matūriki rereke.

Ma te whakamahi i nga waahi rangahau matatau me nga taputapu, tae atu ki nga synchrotrons me nga miihini hiko, i kohia e Nickel nga inenga me te whai matauranga ki te hanganga o te waikura rino epsilon. Na enei taputapu i mohio ai ia ki nga ahuatanga o nga rawa i nga rahi rereke.

Ma te titiro whakamua, ko nga tumanako mo te whakamahi i te waikura rino epsilon i roto i nga tono hangarau me te autō he tino pai. Ko tona kaha hei aukume tuturu me ona whanonga hiko, penei i te auau orooro, ka whai paanga nui ki nga punaha korero ahokore matatau.

Kei te whakaaro a Nickel he wa kei te heke mai e tutuki ai te waikura rino epsilon i te piki haere o te hiahia mo nga aukume me nga taonga autō i roto i nga momo mara. Na ona ahuatanga motuhake, ka whakatuwherahia e tenei matūriki nanoscale nga huarahi whakahihiri i roto i nga tono aukume.

Nga Uiraa Ui:

1. He aha te epsilon iron oxide?

Ko te waikura rino Epsilon he nanoparticle autō e whakaatu ana i te "hanganga raruraru" ahurei me nga taonga whakahirahira.

2. He aha nga whakamahinga o te waikura rino epsilon?

Ko te waikura rino a Epsilon e whakaatu ana i te oati mo te whakawhanake aukume tuturu mo nga taputapu penei i nga motuka, orooro, me nga puku pakeke. I tua atu, ko ana whanonga hiko, penei i te resonant frequency, ka whai tono ki nga punaha korero ahokore matatau.

3. He aha te rerekee o te waikura epsilon i te waikura noa?

Kaore i rite ki te waikura noa, ko te waikura rino epsilon he momo miro, he iti ake te raupapa o nga ngota, ka waiho he "hanganga pouri" me nga ahuatanga motuhake.

4. He aha te take i kiia ai ko te epsilon rino waikura he momo tauwhiro ki nga aukume onge whenua?

Ko te waikura rino Epsilon ka puta mai i te maha o nga rauemi rino i roto i nga rohe penei i Kanata, e tuku ana i tetahi whiringa tauwhiro ake ki te whakataurite ki nga aukume e keria ana mai i nga rohe pakanga.