Te Tirotiro i nga Tauira Nekeneke: He Whakaaetanga I waenga i nga Rauropi

Kua kitea e nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Johns Hopkins tetahi tirohanga nui mo nga tauira nekehanga e whakaatuhia ana e nga momo rauropi. Ko ta raatau rangahau e whakaatu ana ko nga rauropi, mai i te moroiti ki te tangata, e whakaatu ana i nga tauira o te neke kia pai ake ai te maarama me te mohio ki o raatau taiao. Ko tenei rangahau te kaha ki te pa ki nga marautanga penei i te karetao me te matauranga hinengaro.

I aro te rangahau ki nga ika maripi hiko, he momo e mohiotia ana mo te tuku i nga rerenga hiko ki te kimi whakaruruhau me te karo i nga kaikino. I kite nga kairangahau i te wa i whakawetohia ai nga rama, ka whakaatu nga ika i nga nekehanga whakamuri, whakamuri, kia kaha ai te mohio ki to taiao i roto i te wai pouri. Heoi ano, i roto i nga ahuatanga marama, ka oho marie te naihi me te paheketanga o te tere tere. I ahu mai tenei huringa whanonga na te hiahia o te ika ki te tuhura haere i o ratau taiao i te wa e nui ana te koretake, ka hoki ki te aratau "whakamahi" i te wa ka heke te koretake.

Ko te mea whakamiharo, i kitea e nga kairangahau ko tenei whanonga whakawhiti aratau ehara i te mea noa ki te ika anake. Na roto i te hanga tauira hei whakatairite i nga whanonga mohio matua, i tautuhia e ratou he rite tonu nga nekehanga e whakawhirinaki ana ki te tairongo i etahi atu rauropi, tae atu ki te amoeba, te pepe, te huhu, te pekapeka, te kiore, me te tangata. Ko enei kitenga e whakaatu ana ko nga rauropi puta noa i nga momo rereke kua whanake i nga rautaki rite ki te arotau i o raatau tirohanga ki te ao.

Ko nga paanga o te rangahau ka toro atu i te mohio ki nga whanonga kararehe. E whakapono ana nga kairangahau ka taea te whakamahi i o raatau mohiotanga ki te whakapai ake i te hoahoa o nga drones rapu me te whakaora, rovers mokowhiti me etahi atu robots motuhake. Na roto i te whakauru i enei tauira nekehanga-a-aroaro ki roto i nga punaha whakahaere karetao, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whakarei ake i te kaha o nga karetao ki te whakatere me te mohio ki o raatau taiao.

I te katoa, ka whakamarama tenei rangahau i te honohono o nga tauira nekehanga puta noa i nga momo rauropi. E whakaatu ana i pehea te kunenga mai i te whakakotahitanga o nga otinga rite, ahakoa nga momo e noho tawhiti ana i te rakau o te ora. Mo te anga whakamua, ko te torotoro haere i nga nekehanga kore mohio i roto i nga kararehe me etahi atu rauropi ora e oati ana kia hohonu ake to maatau mohiotanga me te whakahihiri i nga ahunga whakamua i roto i nga karetao.

FAQ

He aha te tino kitenga o te rangahau i whakahaerehia e nga kaiputaiao i te Whare Wananga o Johns Hopkins?

Ko te tino kitenga ko nga rauropi, mai i te moroiti ki te tangata, e whakaatu ana i nga tauira o te neke ki te mohio me te mohio ki o raatau taiao.

He aha nga rauropi i tino whakahuahia i roto i nga kitenga o te rangahau?

Ko nga kitenga rangahau ko te maripi hiko, te amoeba, te huhu, te kaokao, te pekapeka, te kiore, me te tangata.

He aha nga tono ka taea e tenei rangahau?

Ko te rangahau he whai paanga ki nga marautanga penei i te robotics me te matauranga hinengaro. Ka taea te whakamahi hei whakapai ake i te hoahoa me te mahi o nga drones rapu me te whakaora, rovers mokowhiti, me etahi atu robots motuhake.