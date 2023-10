Te Whakakitenga i nga Taketake o te Ao: Nga Maramatanga Hou mo tona Kuwhatanga me ona rohenga

I hangaia e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Ahitereiria (ANU) he whakaaturanga whakamohiotanga o te hitori o te ao, kia mohio tatou ki tona whanaketanga i roto i nga tau 13.8 piriona kua hipa. Heoi ano, ko tenei rangahau whakamiharo e whakaatu ana i tetahi whakapae whakahirahira e whakawero ana i te whakaaro nui mo te takenga mai o te ao.

Engari i te mea motuhake, e kii ana te rangahau ko te ao i puta mai i te "instanton," he hinonga he papatipu me te rahi. Ko tenei whakakitenga whakamiharo, i whakaatuhia mai i roto i nga mahere whakairoiro auaha, e whakamarama ana i nga mea ngaro e karapoti ana i nga rohe me nga huringa o te ao.

Ko te Kaituhi matua a Honorary Associate Professor Charley Lineweaver e whakanui ana i te hihiri tuatahi i muri i te rangahau, e kii ana i te hiahia ki te mohio ki te takenga mai o nga mea katoa o te ao. Ka kitea mai i te wa i whanau ai te ao i roto i te wera nui, karekau he tinana penei i nga ngota, iraoho, whetu, me nga wheturangi. Heoi, i te wa ka timata te ao ki te whakamatao, ka maataki enei taonga mai i te wera o te papamuri, ka puta mai te rereketanga o nga tinana o te rangi e kitea ana i tenei ra.

Hei whakaatu i tenei tukanga matatini o te kukuwhatanga aorangi, e rua nga papa i whakamahia e nga kairangahau. Ko te tuatahi e whakamarama ana i te mahana me te kiato o te ao whanui i te mea ka matao haere. I tenei wa, ko te papa tuarua e whakaatu ana i te papatipu me te rahi o nga mea katoa ka kitea i roto i te ao, ka puta ko te tūtohi matawhānui i hangaia.

He mea whakamiharo, ka aro ano te rangahau ki te noho mai o nga rohe aukati i roto i te kauwhata kua whakatakotohia. I roto i enei rohe, kaore e taea e nga taonga te neke atu i te kiato o nga rua pango, ka whakaheke ranei ki nga rahi iti e huna ana e nga miihini quantum te ahua o te motuhake. No reira, ka ara ake nga patai nui mo te ahua taketake o enei mea uaua.

I tua atu, i kii nga kairangahau mehemea ka kapi te ao e kitea ana i roto i te korehau katoa kaore he mea i tua atu, ka rite to tatou ao ki te kohao pango nui, iti-kiato. Heoi, ka whakapumau ratou ki a matou he take tika hei whakapono ehara tenei ahuatanga i te keehi, e tuku ana i te ahua o te whakamaarama i roto i tenei rangahau whakahirahira.

Ko te rangahau, i mahia e nga kairangahau ANU, kua whakaputaina i roto i te American Journal of Physics, e whakapumau ana i te hiranga me te pono o o raatau kitenga. Ko tenei rangahau whakamohio whenua ehara i te mea e whakaatu ana i to maatau mohiotanga ki te takenga mai o te ao engari e anga ana to tatou aro ki nga rohe kaore ano kia tuhurahia, ma te tono atu ki nga uiuinga mo nga mea ngaro kei tua atu i te ao kitea.

FAQ:

Q: He aha te instanton?

A: E ai ki te rangahau, ko te instanton he hinonga whakapae me te rahi me te papatipu motuhake i whakakorikori i te timatanga o te ao.

P: He aha nga rohe aukati i korerohia i roto i te rangahau?

A: Ko nga rohe rahui e tohu ana i nga waahi kei roto i te kauwhata kua whakatakotohia e kore e taea e nga taonga te neke atu i te kiato o nga rua pango, ka iti iho ranei ki nga rahi iti rawa e kore e mohio ki nga tikanga na te paheketanga o nga miihini quantum.

P: He pehea te whakatau a te rangahau i nga rohe o te ao?

A: E ai ki te rangahau mena kaore he mea i tua atu i te ao e kitea ana, ka rite ki te kohao pango nui, iti-kiato.

P: I whakaputahia te rangahau i hea?

A: I whakaputaina te rangahau i te American Journal of Physics.