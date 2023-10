Nga Whakakitenga Hou i roto i te Graphene: Te Aukumetanga Kore me te Ferro-Valleytricity

Kua kitea e nga kaiputaiao o MIT nga ahuatanga o te graphene, he pepa angiangi ngota kotahi o te kauwhata. I kitea e ratou i te wa e whakairihia ana te graphene ki roto i nga paparanga e rima i roto i te tauira rhombohedral, ka puta he ahua onge e kiia nei ko "multiferroic". I tenei ahua, ka whakaatu te graphene i te aukumetanga rerekee me te whanonga hiko o waho e kiia nei ko te ferro-valleytricity. Koinei te wa tuatahi ka kitea tenei taonga i roto i nga paparanga graphene e rima, kaore i te iti ake o nga paparanga. Ko te kitenga o tenei rawa ka whai paanga nui mo te hoahoanga o nga taputapu rokiroki raraunga mo nga rorohiko puāwaitanga me nga rorohiko quantum, na te mea ka nui ake te kaha rokiroki me te whakaheke i te whakapau kaha.

Ko te Graphene, he kurupae hexagonal o nga ngota waro, e mohiotia ana mo tona kaha motuhake ahakoa tona hanganga tino kikokore. I roto i tenei rangahau, i hiahia nga kairangahau ki te tirotiro mena ka taea e te graphene te whakaatu i te whanonga multiferroic, kei reira nga taonga maha e ruruku ana ki te whakaatu i nga whenua e paingia ana. Ko nga rauemi multiferroic te kaha ki te whakapai ake i te tere me te utu hiko o nga puku pakeke, i tenei wa e whakawhirinaki ana ki te mahi puhoi me te puhoi ki te huri i nga rohe autō.

I kitea e nga kairangahau ko te hanganga o nga paparanga graphene e rima kua tapae ki te tauira rhombohedral ka taea te whakaatu i te whanonga multiferroic. Ko tenei hanganga ka taea te nekehanga puhoi o nga irahiko me o raatau taunekeneke ki etahi atu irahiko. Na roto i te whakakore i nga tawerewere o te graphite takitahi me te tautuhi i era e rima nga paparanga kua whakaritea i roto i te tauira rhombohedral, i taea e nga kairangahau te ako i te whanonga multiferroic o te graphene.

Ko tenei kitenga e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te whakamahi i te graphene i roto i nga momo tono hiko. Ma te whakamahi i ona ahuatanga motuhake, ka taea e nga miihini te whakawhanake i nga taputapu rokiroki raraunga pai ake me te kaha nui. I whakaputaina te rangahau i roto i te retaata Nature.

