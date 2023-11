Te Wewete i te Pumanawa o MXenes: 2D Nanosheets Hurihia ki nga Hangahanga 3D

Na o ratou ahuatanga ahurei me o raatau tono pea i roto i te waahanga rokiroki hiko, ko MXenes, he momo carbide whakarewa whakawhiti, kua aro nui ki nga kairangahau. Ko enei rauemi nano 2D, he tawerewere tino angiangi, kei a ratou te kaha miihini, he tauwehenga mata-ki-rahi teitei, me te tino pai o te hikohiko. Heoi, ko o raatau tino kaha hei supercapacitors ka aukatihia e te wero o te whakahoki ano i te wa e tukatuka ana, ka whakararu i to raatau urunga me te mahi katoa.

Ki te hinga i tenei arai, kua whakawhanakehia e te roopu kairangahau mai i te Whare Wananga o Carnegie Mellon he otinga pakaruhanga e huri ana i nga pepa nano MXene 2D ki nga hoahoanga 3D. I arahina e nga ahorangi Rahul Panat me Burak Ozdoganlar, me te Ph.D. Ko te kaitono a Mert Arslanoglu, i tutuki tenei i te roopu ma te kuhu atu i te MXene ki roto i te kaitapa uku maiengi ma te whakamahi i te tikanga whakatio-makanga. Ma tenei mahi ka taea te hanga i nga tuara uku me nga inenga pore whakahaere me te ahunga.

Ko te mea hou kei te kaha o nga tawerewere 2D MXene ki te whakakakahu whakakakahu i nga mata o roto o nga pores honohono o te paparanga uku i te wa whakamaroke, me te kore e ngaro tetahi o o raatau huanga. Ko tenei huarahi ka whakarite kia whakaritea nga nanosheets i roto i te hanganga 3D, kia pai ake te uru atu mo nga tauhohenga me te whakanui ake i o raatau mahi hiko. Ma te whakamahi i nga momo whakarewa rereke i te wa o te mahi whakatio-makanga ka taea hoki te hanga o nga momo tohatoha pore, me te whakarei ake i te whai kiko o te punaha rauemi.

I whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau ma te whakamahi i nga "sandwich-momo" e rua nga hiko hiko e hono ana ki te rama rama. Ko nga supercapacitors hou i runga i te MXene i whakaatu i te teitei o te kaha o te hiko me nga uara kiato o te kaha o mua, e whakaatu ana i te kaha o tenei punaha rauemi mo nga tono rokiroki hiko. I tua atu, ko te whakahiatotanga me te whakahou o te mahi ka pai mo te hanga papatipu, ka whakatuwhera i nga tatau mo te whakamahi arumoni i roto i nga taputapu penei i nga waka hiko.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua atu o MXenes, na te mea ka taea te whakamahi i te huarahi ki etahi atu rauemi nano-tauine penei i te graphene, a ka taea te whakakapi i te tuara uku ki te polymers me te whakarewa. Ko tenei pakaruhanga ka kaha ki te whakarereke i te waahi rokiroki hiko me te para i te huarahi mo te whanaketanga o nga hangarau hou. Ko te whakaurunga o MXene supercapacitors ki roto i nga waka hiko kaore pea i te moemoea tawhiti.

FAQ

He aha nga MXenes?

Ko nga MXenes he nanomaterials e rua-ahu te hanga o te whakawhiti whakarewa carbide ranei nitrides, e tohuhia ana e o ratou tawerewere tino kikokore.

He aha nga wero e pa ana ki a MXenes i roto i nga tono rokiroki hiko?

I te wa e tukatuka ana, ka huri ano a MXenes, ka whakaiti i to raatau urunga me te aukati i a raatau mahi hei supercapacitors.

I pehea nga kairangahau i wikitoria i tenei wero?

I whakawhanakehia e nga kairangahau he tikanga ki te kuhu i te MXene ki roto i te scaffold ceramic porous ma te whakamahi i te whakatio-makanga, ka puta mai he hoahoanga 3D e whakanui ana i te mahi hiko o MXenes.

He aha nga painga o te punaha rauemi hou?

Ko te punaha rauemi hou-a-MXene e whakaatu ana i nga uara teitei ake o te kiato mana me nga uara kiato o te kaha, he tauineine, ka taea te whakaputa papatipu mo nga taputapu arumoni.

He aha etahi atu tono ka whai hua mai i tenei punaha rauemi?

I tua atu i nga taputapu rokiroki hiko, ka taea e te punaha rauemi te tono i roto i nga pākahiko, nga pūtau wahie, nga punaha whakaheke, nga taputapu catalytic, me etahi atu hangarau hou.