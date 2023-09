Ko te kitenga ohorere o nga putunga hauwai nui i te rawhiti o Parani

I te taha ki waho o Folschviller, he taone iti i te rawhiti o France, e toru nga wharau iti kua aro nui mai i nga kaiputaiao, nga kairīpoata, me te iwi. Ka noho enei wharau ki runga ake i te poka poka i keri tuatahitia i te tau 2006, ka noho inaianei he punaha ine hau e kiia nei ko SysMoG. I hangaia i te tuatahi ki te kite i te kukū mewaro i raro i te whenua, i kitea e SysMoG tetahi mea whakamiharo i te wa e tirotirohia ana e ia—te nui o te hauwai.

I te hohonutanga o te 1,100 mita, ka eke te kukū hauwai memeha ki te 14 paiheneti, ka eke pea ki te 90 paiheneti ki te 3,000 mita. Ko enei kitenga whakamiharo e tohu ana ko te rohe o Lorraine, tae atu ki a Folschviller, ka noho tetahi o nga putunga hauwai nui rawa atu i te ao, me te tata ki te 46 miriona taranata o te hauwai ma.

Ko te kitenga o enei putunga hauwai he putanga ohorere o te kaupapa Regalor, i whai ki te tirotiro i te whaihuatanga o te hanga methane ki te rohe o Lorraine. I whai ano te kaupapa ki te tirotiro i te ahua o etahi atu hau. I muri i te whakamutua o te mahi waro i Lorraine i te tau 2004, i whakaaro a Francaise de L'Energie ki te tango methane mai i nga mara waro o te rohe. I tonohia e te kawanatanga a-rohe nga tohungatanga o Laboratoire GeoRessources ki te whakatau i te kaha o te kaupapa, ka puta te whanaketanga o SysMoG i te mahi tahi me Solexperts, he kamupene French-Swiss.

Kei a SysMoG he rangahau arai ka taea te whakaheke ki te 1,500 mita te hohonu. Ma te whakamahi i te kiriuhi hei wehe i nga hau mai i te wai, ka taea e te rangahau te tangohanga hau mo te tātari mata. I mua, ko te noho mai o nga hau i raro i te whenua me kawe te wai ki te mata me te whakakore i te hau.

Ko nga inenga tuatahi i roto i te poka i kitea e 99 paiheneti o te hau memeha i te 600 mita he mewaro, 1 paiheneti he hauwai. Heoi, i te hohonutanga o te haere o te kapa, ka kite ratou i te piki haere tonu o te kukū hauwai. Kei raro o te poka, hauwai kei roto i te 20 paiheneti o te hau memeha.

Hei whakatewhatewha ake i te kukū hauwai, ka whakamahere nga kairangahau ki te ine i etahi atu poka e toru ki te hohonutanga rite. Mena kei te teitei tonu te kuhanga hauwai ki te taha taha, ko te mahi ka whai ake ko te keri i te poka poka 3,000 mita te roa hei whakamana i te ahua o te tipu o te hauwai me te hohonu. Ma tenei mahi ka whakatau mena kei te noho te hauwai i roto i te ahua memeha, haurehu ranei.

Ko te kitenga o enei putunga hauwai ka whai paanga hohonu mo te wa kei te heke mai o te hiko ma. Na te hauwai e whakanuia ana hei kaitono wahie nui na te kaha o te tukunga kupenga-kore, ko te nui o te "waiwai ma" i roto i te rohe o Lorraine ka whai waahi nui ki te whakawhiti o te ao ki te hiko ma.

Nga wehewehe:

– SysMoG: He punaha ine hau e whakamahia ana ki te ine i nga kuhanga hau i raro i te whenua.

– Mewaro: He hau kore tae me te kakara, he maha nga wa e hono ana ki te hau maaori me tetahi punanga kaha.

– Te poka: He poka kuiti i keria ki te whenua hei tango i nga rawa taiao, hei whakahaere rangahau whenua ranei.

– Hauwai: He hau kore tae ka taea te whakamahi hei puna wahie na te nui o te kaha o te kaha.

– Lorraine: He rohe kei te rawhiti o Parani e mohiotia ana mo tana mahi waro.

Rauemi:

– Jacques Pironon, kaiwhakahaere rangahau i GeoRessources taiwhanga i te Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, kairīpoata e noho ana i Paris