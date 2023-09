Ko te heke mai o te torotoro mokowhiti: he korerorero ki a Eric Ianson o NASA

I roto i te kauhau e haere ake nei ko “Planets and asteroids and moons… aue!”, Eric Ianson, Kaiwhakahaere Tuarua o te Tiwihana Pūtaiao Planetary i NASA Headquarters, ka matapaki i nga mahi hou me te tino whakahihiri a NASA i roto i te torotoro mokowhiti. Kei roto i tenei ko te kohikohinga o nga tauira mai i te mata o Mars, he whakaaturanga mo te arai o te ao ma te tukituki i te waka mokowhiti ki roto i te asteroid, me te tirotiro i te marama o Hupita a Europa me tona moana kua taupokina e te hukapapa.

He uaua ki te matapae i nga tohu ka taea e te hunga rangatahi te kite i roto i o ratau oranga i roto i nga mahi torotoro mokowhiti, i te mea ka tere te tipu o te hangarau me te rereke o nga hiahia. Heoi ano, tera ano etahi ahuatanga ka taea te tautuhi. Ko te hokinga mai o te tangata ki te Marama me te taunga mai o nga kairangirangi ki Mars kei te paerangi. Ka haere tonu nga miihana karetao ki nga aorangi, marama, me nga tinana iti i roto i te punaha solar, me te aro ki nga waahi penei i te marama o Hupita a Europa, te marama o Saturn Titan me Uranus. Ka puta ano nga ahunga whakamua ki te tautuhi i nga ao noho ki waho o to tatou punaha solar.

He mea nui te mahi a NASA ki te whakatutuki i nga waahi nui e whai ake nei, ahakoa ko nga kamupene motuhake penei i a SpaceX te whai waahi nui ki nga haerenga mokowhiti. Ahakoa he kaupapa pakihi a nga kamupene motuhake, ka whakawhiwhia te NASA ki te whakatutuki i nga kaupapa putaiao, torotoro, hangarau ranei. He mea noa te mahi tahi me te ahumahi, engari he waahi ka hangaia e NASA etahi taputapu motuhake, waka mokowhiti ranei i roto i te whare, penei i te Mars rovers me te waka mokowhiti Europa Clipper.

He mea whakamihi te whakatutukitanga o te kaupapa mokowhiti a Inia i te taunga ki te pou tonga o te marama. Ka whakanuia e NASA te mahi tahi o te ao me te mohio ki te hiranga o te tohatoha i nga raraunga miihana hei painga mo te kitenga putaiao. Ka whakatenatena ratou i o raatau hoa mahi o te ao ki te mahi pera ano, me te whakatairanga i te torotoro marie o te waahi.

I te patai mo tana kiriata tino pai, whakaaturanga pouaka whakaata ranei e pa ana ki te mokowhiti, ki te torotoro mokowhiti ranei, i whakahua a Eric Ianson i etahi tino pai, tae atu ki "Apollo 13," "The Martian," me "The Empire Strikes Back." Heoi, i te mutunga ka kowhiria e ia ko "Te Mea Matau" hei kowhiringa nui. Ko te kiriata e whakaatu ana i nga korero mo nga kaitoi a Mercury Seven taketake me te hopu i nga whakaaro me nga wero o te haerenga mokowhiti i te wa e huri ana mai i te pakimaero pūtaiao ki te mooni.

Tautuhinga:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, te tari mokowhiti a te United States 'te kawenga mo te torotoro me te rangahau mokowhiti a te motu.

Mahere Exploration Programme – He kaupapa NASA e aro ana ki te torotoro haere i Mars, tae atu ki te rangahau i te ahuarangi o te ao, te matawhenua, me te kaha ki te tautoko i te oranga.

Radioisotope Power Systems Programme - He kaupapa NASA e whakawhanake ana, e pupuri ana i te whakamahinga o nga punaha hiko radioisotope, e whakarato ana i te hiko mo nga miihana mokowhiti hohonu ma te whakamahi i te wera i puta mai i te pirau o nga isotopes radioactive.

Te parenga aorangi – Ko te rangahau me te whakawhanaketanga o nga tikanga hei tiaki i te whenua mai i nga paahitanga pea a nga asteroids, kometa ranei.

Europa – Ko tetahi o nga marama o Jupiter e whakaponohia ana he moana wai wai kei raro i te mata o te kirinuku hukapapa.

Nga ratonga utu a-marama arumoni - He kaupapa e whai ana ki te kawe i nga miihana putaiao me te hangarau ki te Marama ma te mahi tahi me nga kamupene arumoni.

Perseverance Rover – He misioni NASA ki Mars e whai ana ki te tirotiro i te noho a te ao, ki te rapu tohu o te ao tawhito, me te kohikohi tauira mo te hokinga mai ki te whenua.

James Webb Space Telescope - He karu mokowhiti e heke mai nei ka whakarewahia i te tau 2021, i hangaia hei karu mokowhiti kaha rawa atu.

Artemis Programme - He kaupapa NASA e whai ana kia tau mai "te wahine tuatahi me te tane i muri mai" ki te Marama hei te tau 2024.

