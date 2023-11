Te Tirohanga i a Jorgie: Te Whakakitenga i tetahi Momo Mosasaur Hou

I tetahi takiwa mamao e tata ana ki Walhalla, North Dakota, he kitenga tupono a Deborah Shepherd, ka kitea he momo mosasaur hou. I te tuatahi i pohehetia ko tetahi wahi iti o te kōiwi, ka mohio te kanohi hihiko o Shepherd ki te hiranga o te parapara, ka ripoata ki te Tari mo nga Rauemi Kohuke o North Dakota. Ko tenei kitenga whakamohio whenua, i taia tata nei i roto i te Bulletin of the American Museum of Natural History, ehara i te mea kua kitea he momo mosasaur hou engari he puninga hou ano hoki.

I tapaina ko Jǫrmungandr walhallaensis, e mohiotia ana ko "Jorgie" na Clint Boyd te kaituhi-a-tahi, ka hoki mai tenei mosasaur ki nga moana o Cretaceous. Ko Jorgie, he kaikino moana nui, i mate i te kauae o tetahi atu mosasaur, i kitea mai i nga tohu ngau i kitea i runga i ona koiwi kua tiakina.

Ko nga Mosasaurs, me te rahi o te rahi me te ahua kaikiko, he mea tino nui i te wa o te Late Cretaceous. Ko enei ngarara o roto i te wai, tae atu ki te 15 mita te roa, he tirohanga whakamihiharo ki nga moana tawhito. Ahakoa kei roto i nga kōiwi o Jorgie he angaanga tata tonu, he riu, he rara, he mea wehe ko te tiaki i nga koiwi angaanga o roto i hanga i tona waha – he onge i roto i nga tauira mosasaur.

Ko te tirotiro i nga tohu ngau a Jorgie e whakaatu ana i nga tirohanga whakahihiri mo ona wa whakamutunga. Ko te kino kino e tohu ana i te whawhai tutu me te mutunga kino. He mea whakamiharo, ko etahi tohu ngau e tohu ana i te wetewete o te tinana o Jorgie, me te kai konihi pea te wahi o raro. Ka whakamarama pea tenei whakakitenga he aha he iti noa te wahanga o te tinana o Jorgie kua ora ake.

Ko te mea tino miharo ko te waahi ohorere i kitea ai a Jorgie. Ko te waahi keri parapara a te iwi, e tu tata ana ki te huarahi kirikiri i roto i te papa whenua o North Dakota, he ahua puhoi ki te whakataurite ki nga moana tawhito me nga moana hianga e manaaki ana i enei mea whakamiharo. Heoi, ko nga toka ngawari me nga whenua tiango o te waahi keri i whai waahi ki te whakaatu me te pupuri i enei parapara whakahirahira.

Ko te haerenga uaua mai i te kitenga parapara ki te tautuhi i tetahi momo hou ka uru ki te tātari anatomy tino. Ko te kaituhi matua a Amelia Zietlow e whakanui ana ko te mohio ki te ahua o te kararehe ka whai waahi nui ki te taake me te whakarōpū momo. Ahakoa he mea nui te oranga o te kararehe me nga ahuatanga taiao, ko te whakatau i te ahua o te kararehe he mea nui ki te whakaingoa me te whakarōpū i tetahi momo hou.

I te wa e hura haere tonu ana nga kairangahau i nga mea ngaro kei roto i enei ngarara o te moana tawhito, ko te kitenga o Jorgie he whai waahi nui ki te ako i te kukuwhatanga me te whanonga o nga mosasaurs. I nga kitenga hou katoa, ka nui haere to tatou mohiotanga mo te ao o mua, e whakamarama ana i nga mea whakamiharo i huri haere i o tatou moana i nga miriona tau ki muri.

FAQ:

P: He aha te mosasaur?

A: Ko nga Mosasaurs he ngarara nui o te moana i noho i te wa o te Late Cretaceous. He kaikiko, ka eke ki te 15 mita te roa.

P: I pehea te ingoa o Jorgie, te mosasaur hou?

A: Ko Clint Boyd te kaituhi a Clint Boyd i whakaaro te ingoa Jorgie, he poto mo Jǫrmungandr walhallaensis. Ko te ingoa Jǫrmungandr i ahu mai i nga korero pakiwaitara o Norse, e tohu ana mo te nakahi moana e taiawhio ana i te ao ma te mau i tona hiku ki tona waha. Na Walhallaensis i whakaawe, te taone tata ki te waahi parapara.

P: He aha te mea motuhake a Jorgie ki te whakataurite ki etahi atu parapara mosasaur?

A: Kei roto i te parapara a Jorgie ehara i te mea he angaanga tata tonu me te whaipainga engari he onge hoki te tiaki o nga koiwi i roto i te angaanga i hanga ai tona waha.

P: I pehea a Jorgie i tutuki ai tona mutunga?

A: Ko nga tohu ngau i runga i nga koiwi kua tiakina e Jorgie e tohu ana i te tohe tutu, ka hua pea ka wetewetehia e tetahi atu mosasaur. Ko te korenga o nga tohu ngau i runga i te angaanga e tohu ana kei te kai te konihi i te taha o raro o tona tinana.

P: I kitea a Jorgie ki hea?

A: I kitea a Jorgie i te waahi keri parapara a te iwi e tata ana ki te huarahi kirikiri i te papa whenua o North Dakota tata ki Walhalla.

P: He aha te take i tino nui ai te waahi keri parapara a te iwi?

A: Ko nga toka ngohe o te waahi me nga whenua koretake ka whai waahi ki te whakaatu me te pupuri i nga parapara ka ngaro na te toka tiango. He whai waahi mo nga kaitoro me nga kairangahau ki te kimi me te ako i nga parapara.