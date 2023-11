Te Maramatanga Hou mo Uranus: Te Whakapumautanga o nga Aurora Infrared

Ko nga kaiputaiao kua puta he mahi nui i roto i te maarama ki tetahi o nga aorangi tino pohehe o to tatou punaha solar. Tata ki te 20 tau, kua rapuhia e nga tohunga nga tohu o nga aurora infrared i runga i Uranus, a, i te mutunga, kua whakapumautia to ratou noho. Ko tenei kitenga kaore i te wetewete noa i etahi o nga mea ngaro e karapoti ana i a Uranus engari e whakarato ana hoki i nga tirohanga nui ki nga papa autō aorangi me nga ahuatanga o te aurora.

Ko nga Auroras, e kitea ana i runga i te whenua ko te Raki me te Tonga Rarama, ka hangaia i te wa e pahekohe ana nga matūriki hihiko ki te hau o te aorangi i runga i nga raina papa autō. Ko enei taunekeneke ka whakaputa i te kanapa ahua, he rereke te ahua o nga aorangi rereke. Ko Jupiter me Mars, hei tauira, e whakaatu ana i nga aurora ultraviolet, engari ko Venus he rite te kanapa karaka ki te whenua. Ko te Mercury, me te kore o te hau, e whakaatu ana i ona aurora hei korikori X-ray mai i ona kohuke mata.

Ko te rangahau hou, i whakaputaina i roto i te Nature Astronomy, e whakaatu ana i te whakatewhatewha i puta ai te whakapumautanga o nga aurora infrared ki Uranus. Ko te roopu kaiputaiao, i aratakina e te tohunga astrophysicist Emma Thomas mai i te Whare Wananga o Leicester i te UK, i tātarihia nga whakaahua 224 i hopukina e te taputapu NIRSPEC i te Keck Observatory i te tau 2006. I rapua e ratou nga tohu o te hauwai triatomic katote (H3+) - he matūriki tona Ka taea e te mura te tohu i nga huringa pāmahana.

I te wetewete i nga raraunga, ka kitea e nga kairangahau te piki haere o te kiato o te H3+ i roto i te hau o te ao, e tautoko ana i te ahua o te aurora infrared. He nui nga paanga o tenei kitenga mo te maarama he aha te mea i wera ake ai a Uranus i te mea e tumanakohia ana, i runga i tona tawhiti mai i te Ra. Kua roa e pohehe ana nga Kairangirangi ki tenei ahuatanga o te pāmahana, a ko tetahi o nga ariā e kii ana ko nga aurora kaha o Uranus te kawenga mo te whakaputa me te turaki i te wera mai i te aurora ki te equator autō.

Ko te whakapumautanga o nga aurora infrared i runga i Uranus ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ako i nga aurora nui tio me te whakapai ake i to maatau mohio ki nga papa autō aorangi. I tua atu, ko nga korero i kohia mai i Uranus ka taea te whakamahi ki te ako i etahi atu o Neptune-me Uranus-rite exoplanets, e whakarato ana i nga mohiotanga ki o raatau hau me te noho pai.

FAQ

Q: He aha nga aurora?

A: Ko nga Auroras he whakaaturanga marama maori e puta ana i roto i nga hau o nga aorangi, na te pahekotanga o nga matūriki hihiko ki te papa autō o te ao.

Q: He aha te aurora infrared?

A: Ko te aurora infrared he momo aurora e tuku ana i te marama ki te rohe infrared o te hihinga hiko.

P: He aha te mea nui te kitenga o nga aurora infrared ki Uranus?

A: Ko te whakapumautanga o nga aurora infrared i runga i Uranus ka taea e nga kaiputaiao te mohio ake ki nga rereketanga o te pāmahana o te aorangi me tona papa autō, me te whakaatu i nga tirohanga mo nga aorangi rite i to tatou tupuni.

P: I pehea te whakapumautanga o nga aurora infrared i Uranus?

A: I tātarihia e nga Kairangataiao nga whakaahua i mauhia e te taputapu NIRSPEC i te Keck Observatory ka kitea te pikinga o te kiato o te hauwai triatomic katote (H3+) i roto i te hau o Uranus, e whakau ana i te noho o nga aurora infrared.