I tua atu i te Moe: Te tirotiro i te aranga o nga huarahi

I roto i tenei wahanga whakaaro-whakaaro, ka rukuhia e te kaituhi te ahua o to tatou oranga, te tuhi kupu whakarite i waenga i te taiao me o tatou tinana tinana. Ko te tuhinga e whakaatu ana i te hononga o te ao me te tirotiro i te kaupapa o nga rori hei tohu tohu mo te haerenga o te ao.

I te ruku i nga tohu o te umbilicus, e kii ana te tuhinga ka kitea nga huarahi hei whakaara ake i to tatou hononga ki te ao. Ko te parapara huarere hei whakaata mo te mate me te pirau kua kitea i roto i te taiao, me te tohu ano mo te koretake o to tatou ake oranga.

Ko nga whakaahua o nga niho e toro atu ana ki tua o nga moa o o tatou tinana ka taapiri i te kounga ngaro ki te korero. Ko te ariā o te tirohanga extrasensory kua whakauruhia, e kii ana ka taea e o tatou tinana te mohio ki te ao i tua atu i ta o tatou hinengaro tinana e mohio ana.

Ko te tuhinga e korero ana mo te uaua o to tatou oranga, me nga tohutoro mo nga mekameka waro me nga ngota i raro i te paru. E tohu ana tenei i te hohonutanga o te riipene me te honohono i waenga i nga ahuatanga tinana me nga ahuatanga metaphysical o to tatou oranga.

Ko te whakaipoipo o nga whao e whakanui ana i to tatou ahua ngoikore, me nga koiwi e kiia ana he ahua angiangi e mau ana te huruhuru o te kopa pūmua. Ko tenei whakaahua e kii ana i te whakaraerae me te ngawari, e patai ana i te hiranga o te mahara ki o tatou oranga poto.

Ko te whakahuatanga o nga neologisms hukapapa-waha ka tono whakaaro mo te kaha o te reo me tona kaha ki te hanga i to tatou mohiotanga ki te ao. Ko te whakaaro o te kaituhi ka taea e nga kupu te hanga i nga ripples o te tikanga me te whakaoho i nga wheako tairongo, e taea ai e tatou te whakatere i te hohonutanga o to tatou maharatanga.

Ka mutu te tuhinga me te whakaaro whakaihiihi, e kii ana ko etahi o nga kararehe, i roto i to ratou ahua kore mohio me te ahua o te ahua, ka mau ki roto i nga pore kaore i whakaritea o to tatou oranga. Ma tenei ka akiaki te kaipanui ki te patai ki nga rohe o to maatau mohiotanga me te mana o tetahi kereme mo te matauranga.

Ko te tikanga, ko tenei tuhinga e kawe ana i nga kaipānui ki runga i te haerenga rotarota, ki te tirotiro i te hohonutanga o to tatou oranga, te ahua o te ao noho noa, me nga hononga hohonu o tatou ki te ao huri noa i a tatou.

