Te Mahi a nga Hau ki te Whakarewa i nga Rau Tio i Greenland me Antarctica

Kua kitea e nga Kairangahau o te Whare Wananga o California, Irvine me Utrecht University kua rewa te hukapapa mata o Greenland i runga i te tere piki haere i roto i nga tekau tau tata nei, engari ko te ahua o Antarctica kei te neke ki tera taha. Mo te rangahau i whakaputaina i roto i te retaata a Amerika Geophysical Union Geophysical Research Letters, i aro nga kaiputaiao ki te mahi a Foehn me nga hau katabatic, nga awha o raro e kawe mai ana te hau mahana, maroke ki te pa ki nga hukapapa. I kitea e ratou ko te rewa o te rau hukapapa o Greenland e pa ana ki enei hau kua piki ake i te 10% i roto i nga tau 20 kua hipa, engari kua heke te paanga o nga hau ki runga i te papa hukapapa Antarctic e 32%.

I kitea e te rangahau ko nga hau o raro te kawenga mo te nui o te hukapapa mata o nga rohe e rua. Ko te rewa o te mata o te huka ka pakaru te rere me te whata wai o te papa tio, ka piki ake te rere o te wai maori ki nga moana, ka piki ake te taumata o te moana. Heoi, ko nga whanonga o te whakamahana o te ao i te Raki me te Tonga kua puta he rereke nga hua ki Greenland me Antarctica.

I Greenland, ka kaha ake te rewanga o te mata o te hau i te mahanatanga o te motu, me te ra anake e tika ana hei whakarewa i te hukapapa. Ko te whakakotahitanga o te 10% o te tipu o te rewanga a te hau me te mahana o te rangi o te mata kua hua ake he 34% te pikinga o te katoa o te hukapapa mata. Ko nga kaituhi e kii ana i tenei putanga, i tetahi waahanga, ki te awe o te whakamahana o te ao ki runga i te North Atlantic Oscillation, i kawe mai te hau mahana ki Greenland me etahi atu rohe Arctic.

He rereke, kua heke tata ki te 15% te rewa o te mata o Antarctica mai i te tau 2000. Heoi, na te 32% o te hekenga o te rewharewha i hangaia e te hau ki raro i te Moananui-a-Kiwa, e rua nga papa hukapapa whakaraerae kua hinga. Ko te whakaora tonutanga o te poka ozone stratospheric Antarctic, i kitea i nga tau 1980, ka awhina i te wa poto ki te whakamaarama i te mata kia kore e rewa.

Ka whakanuia e nga kairangahau te hiranga o te aro turuki me te whakatauira i te rewa tio i roto i a Greenland me Antarctica, tae atu ki te ako i te hononga i waenga i te hau me te hukapapa i roto i te horopaki o te huringa o te rangi. Ko te tumanako ka whai waahi tenei rangahau ki te whakapakari i nga tauira punaha o te Ao e whakamahia ana i roto i nga mahi putaiao.

I whakahaerehia tenei rangahau e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o California, Irvine me Utrecht University, me te tautoko putea mai i te US Department of Energy, te National Science Foundation, me te Netherlands Organization for Scientific Research.

Puna: Te Whare Wananga o California, Irvine me Utrecht University