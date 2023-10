Ko te Awaawanga Whakamaharohia o Martian: Te tirotiro i te Labyrinth o te Po

Haere ki roto i te ao whakamihi o Mars me tetahi ataata 3D hou i tukuna e te European Space Agency (ESA). Ko tenei ataata e kawe ana i a tatou ki runga i te haerenga mariko ki runga i te whenua ohorere o Nocti Labrytinthus, e mohiotia ana ko te "labyrinth of night." Ko tenei awaawa nui, tata ki te 740 maero te roa, he ahua rongonui kei roto o Valles Marineris, te ahua o te Whero Whero ki to tatou Grand Canyon.

Ko nga whakakitenga 3D whakamataku i hangaia ma te whakamahi i nga inenga tika i kohia e nga amiorangi e huri haere ana i Mars. Ahakoa ehara te rīpene i te whakaahua tūturu o te wā-tūturu, he whakaaturanga tino whakamīharo o te whenua o Martian, e whakatenatena ana i nga kaikawe mokowhiti ki te ruku ia ratou ki roto i tenei mea whakamiharo o waho.

Ko te labyrinth o te po e whakanui ana i nga awaawa pari, nga puia teitei, me nga waahanga whakamiharo. Ko nga raorao i roto i te awaawa ka eke ki te whanui ki te 18.6 maero ka ruku ki te hohonu o te 3.7 maero. Ki te whakatauritea, he 1.1 maero noa te hohonu o te maero o te whenua, ka 18 maero te whanui. Ko enei ahua rereke e whakanui ana i te ataahua o nga mea whakamiharo o Mars.

Ko tenei riipene whakaata he taputapu whakamiharo ki te mohio ki te nui o to tatou ao me nga tinana tiretiera kei roto. Ka rite ki te maha o nga tangata e toro ana i nga riipene whakaata whakamataku mai i te karu atea a James Webb i hangaia e te ESA, ko tenei torotoro 3D o te awaawa o Martian he maimoatanga e hiahia ana kia maha nga tirohanga.

Ahakoa e kiia ana ko te hanganga o te Awanui o te Ao na te horo o te awa o Colorado, ko te ahua o te labyrinth o te po i Mars e whakaponohia ana na nga whati tectonic i roto i te kirinuku o te ao. Ahakoa te whai waahi o te wai, ina koa ki te whakaaro ki nga hitori o Mars hei aorangi me nga awa e rere ana, ko nga kaha tuatahi e hanga ana i tenei awaawa whakamiharo o Martian e pa ana ki nga mahi tectonic.

FAQ:

Q: He aha te Nocti Labrytinthus?

A: E tohu ana a Nocti Labrytinthus ki tetahi awaawa nui i Mars, e kiia ana ko te "labyrinth of night."

Q: Kia pehea te roa o te awaawa?

A: He 740 maero te roa o te awaawa.

P: He pehea te hohonu o nga riu i roto i te taiapa o te po?

A: Ka taea e nga raorao te tae ki te hohonu o te 3.7 maero.

P: He pehea te whakataurite o te awaawa o Martian ki te Grand Canyon o te Ao?

A: Ko te labyrinth o te po i Mars ka nui ake i te Waawanui o te Ao i te whanui me te hohonu. Ka taea e ona riu te ine ki te 18.6 maero te whanui, ko te Grand Canyon o te whenua he 18 maero noa te whanui i tona pito teitei.

P: I pehea te hanga o te ataata 3D?

A: I hangaia te ataata ma te whakamahi i nga inenga tika i kohia e nga amiorangi e huri haere ana i Mars.

P: He aha pea te take i puta ai te labyrinth o te po?

A: Ko te whakapae a nga Kairangataiao ko nga whati tectonic i roto i te kirinuku o Mars i whai waahi ki te hanga i tenei awaawa nui, ahakoa ko te waahi o te wai i mua o Mars i whai waahi ano.