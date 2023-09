Ko te Roopu Kai Kai a Facebook he whakarite i te Ota Peeke Nui mai i te Whare Paoa o Montreal

He roopu kai Facebook e kiia nei ko Lower Mainland Eats i whakaritea he ota putea nui mai i te toa rongonui o St-Viateur i Montreal. Tata ki te 5,000 nga putea i roto i te ota, na te mea ko ia te ota takitahi nui rawa atu i roto i te hitori o te whare tunu taro 66 tau.

I timata katoa ma te panui ngawari i roto i te roopu Pukamata, me te patai mena kei te pirangi tetahi ki te ota pai mai i St-Viateur. He nui te whakautu, he rau nga mema e whakaatu ana i to ratou hiahia. I toro atu nga kaiwhakahaere o te roopu ki te whare tunu taro, a, tata ki te 30 nga kaitoha mai i nga momo umanga i tuku i o raatau pukenga kia tutuki ai te kaupapa.

Ko Courtney Blair, te rangatira o nga mahi arorau, i te tuatahi i kii tata ki te 20 nga tangata ka uru ki te ota. Heoi, ka tere te piki o te nama i roto i nga ra. Ko te kaiwhakahaere matua o St-Viateur, a Nicolo Piazza, i miharo me te hikaka mo te ota nui mai i te Tai Hauauru.

Kia taea ai e te hunga e aroha ana ki te peeke putea i British Columbia, he iti noa nga taara te utu atu a St-Viateur i o ratou utu. I kii a Piazza kaore te roopu i whakahihiri i te painga me te rongonui engari ko te hiahia noa ki te tautoko i o raatau mema.

Tata ki te 12 ki te 14 haora te roa o nga peeke ki te tunu, whakamatao, me te takai ki nga waahi maha o St-Viateur. Ka rite, ka haria e nga taraka Purolator nga putea 4,860 ki Vancouver International Airport. Mai i reira, ka penapenahia e nga kaiwhaiwhai ki o raatau kaainga me o raatau pakihi i mua i te tuku ki nga waahi tiki i nga waahi rereke.

I te katoa, i whakakotahi te kaupapa i te hapori, he huarahi ngawari ki te tautoko i nga pakihi o te rohe. Ko te kaha o nga paapori paapori me nga kaitoha i whakatapua i whakaatu i te paanga o te tangata ki te tautoko i nga pakihi iti me te hora harikoa ma te kai.

Puna: The Globe and Mail