Te Konihi o Mua: He Amoni I Kite I Roto I Te Ika Matawaenga

He mea whakamiharo te kitenga a nga kaiputaiao i a ratou e tirotiro ana i tetahi ammonite kua tiakina pai me tetahi ika parapara i kitea ki a ia. Ko te kitenga ohorere i kitea kua horomia e te ika te ammonite nui, he mea kare ano i kitea i mua. Ko te ammonite, he momo cephalopod kua ngaro atu i nga miriona tau ki muri, na te ika i toremi, i aukati ranei i tana ara nakunaku, i mate ai te kai konihi.

Ko te parapara, i kitea i Tiamana i te tau 1977, kei roto i te kohinga o te State Museum of Natural History Stuttgart. Tokorua nga kairangahau mai i te whare taonga, a Samuel Cooper raua ko Erin Maxwell, i whakaputa i tetahi pepa i roto i te Geological Magazine e whakaatu ana i te ika me te ammonite i pau. Ko nga momo ika, ko Pachycormus macropterus, no tetahi roopu ika kua ngaro te hianga o te moana e kiia nei he pachycormids. Ka taea e enei ika mai i nga rahi iti tae atu ki te 50 putu te roa. Ahakoa kaore i te tino marama ki te kai o te pachycormids, i kitea e nga kairangahau nga taunakitanga e aro nui ana ratou ki nga cephalopods ngohengohe me nga ika iti.

He mea nui te kitenga o te ika me te ammonite o roto na te mea he maarama ki te whanonga whangai me te kai o te pachycormids. Ka whakatauhia e kai ana te ika i etahi wa i nga cephalopods kore-anga, e whakahē ana i nga whakapae o mua mo a raatau kai. E ai ki a Adiel Klompmaker, he kaihautu mo te paontology i te Whare Taonga o Te Whare Wananga o Alabama, he mea whakamiharo tenei kitenga, he awhina ki te hanga i nga whare kai o nehe.

Ko te tuunga o te ammonite i roto i te tinana o te ika me te kore o etahi kōiwi e tohu ana i te pirau ka tino tautoko i te ariā i horomia e te ika te ammonite i a ia e ora ana. Ahakoa he taunakitanga o mua mo nga ika i kai ohorere i nga torongū ammonite iti, ko tenei kitenga hou e kii ana ko te horomia katoa o te ammonite ehara i te mea ohorere.

Ko tenei kitenga matawaenga rerekee he korero nui mo nga rauwiringa kaiao moana o mua me te whakamarama i nga tikanga whangai a nga kaipahua moana o mua. E whakaatu ana i nga tauwhitiwhitinga uaua me nga hihikotanga i noho i waenga i nga momo miriona tau ki muri, ka kaha ake to maatau mohiotanga ki te ao o mua.

