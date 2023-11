Nga Painga Kai o Abalone: ​​He Kōwhiringa Kaimoana Tino Ora

Ko te Abalone, he mollusk maana anga kotahi, he tino rite ki te anga honu. E noho ana i roto i te hohonutanga o te moana, he nui te rahi o enei mea hanga rawe me te tuku i te kikokiko reka e rawe ana ki te tini kaimoana. Na tona kaha motuhake ki te piri ki nga toka ma te whakamahi i ona kapu momi kaha, kua riro te abalone hei kai reka e rapuhia ana puta noa i te ao.

He mea rongonui mo ona kounga kai pai, ka whakanuia e te abalone te ahua o te pūmua, nga kohuke, me nga huaora, ka taea e ia te eke ki runga i nga papa o te hunga hauora. Ka taea e te 100 karamu o te abalone te whakarato ki te 24 karamu o te pūmua, he mea pai rawa atu mo te hunga e whai ana i te kai nui o te pūmua.

I tua atu i tona ihirangi pūmua, he maha nga kohuke nui o te abalone, tae atu ki te rino, te konupora, me te selenium, he mea tino nui mo nga mahi a te tinana. Ko enei kohuke ka whai waahi ki te pupuri i nga wheua hauora, te tautoko i te mahi a te punaha mate, me te awhina i te hanga o te kaha. I tua atu, ko te abalone he puna nui o te huaora E, he antioxidant e tiaki ana i nga pūtau mai i nga kino ka puta mai i nga rauropi kore utu kino.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo o te abalone ko te kore o te cholesterol i roto i tenei miiharo kaimoana. Na te kaha ake o tenei ra ki te hauora o te ngakau, ka puta te abalone hei whiringa pai mo te hunga e rapu ana i te kai iti-cholesterol me te kore e whakararu i te reka me te uara kai.

FAQ:

Q: He aha te abalone?

A: Ko te Abalone he mollusk moana kotahi te anga e mohiotia ana mo tona ahua motuhake e rite ana ki te anga honu.

P: He kai hauora te abalone?

A: Ae, ko te abalone he kai hauora tino pai na te nui o te pūmua me te nui o nga kohuke me nga huaora.

Q: Kei roto i te abalone te cholesterol?

A: Kao, he cholesterol-kore te abalone, he mea pai mo te hunga e awangawanga ana mo o raatau taumata cholesterol.