Nga Maramatanga Hou ki te Hitori Kunenga o te Ika

He rangahau hou i whakahaerehia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Yale kua whakamarama hou mo te hitori o te kunenga o te ika. I roto i te putanga whakahou me te whakahou o te ika Tree of Life, kua kitea e nga tohunga ichthyologist a Thomas J. Near raua ko Christine E. Thacker nga hononga ohorere i waenga i nga momo momo ika, he tirohanga hou mo o raatau hononga.

I mua, i whakarōpūhia nga ika whai hihi i runga i nga ahuatanga ka kitea me nga hanganga-a-tinana, kaore i mau i te whānuitanga o o raatau hononga ira. I whakauruhia e Near me Thacker nga rautau o nga tuhinga putaiao me nga raraunga ira hei hanga i tetahi punaha whakarōpūtanga matawhānui.

E ai ki te rangahau ko nga kanohi ngongo, he momo riipene ika hohonu o te moana me nga karu rereke rereke, me nga cod, he ika nui mo te hokohoko, he whanaunga tonu. No te ota Gadiformes e rua. Ko tenei kitenga ka wero i nga whakapae o mua me te whakaatu i te hiranga o te tātari ira ki te maarama ki nga whakapapa tupuna.

Ko nga rangahau a Near raua ko Thacker i aro ki te whakakotahi me te whakarōpū ano i nga momo roopu ika. Ma te wetewete i nga whakapapa kotahi, i tautuhia e ratou nga roopu whakauru 97 e 830 nga whakapapa. Ko te mea nui, i whakakorehia e ratou nga ingoa roopu nui me te whakakotahi i nga whanau whai hononga ki nga ota nui ake. Hei tauira, ka whakarōpūtia ano nga kanohi ngongo hei Gadiformes, me te whakanui i te ahua o te ira ki te cod me etahi atu momo e pa ana.

Ko enei kitenga he nui nga paanga mo te waahi o te ichthyology. Ko te Rakau o te Ora kua whakahouhia e whakarato ana ki nga kairangahau he mapi huarahi whanui ki te kanorau ika me te tuku tirohanga hou ki nga hononga i waenga i nga momo ika rereke. Kua whakanuia kētia hei rangahau tohu whenua, me te kaha o tona kaha puta noa i te hapori putaiao.

Hei whakamutunga, na te rangahau a Near raua ko Thacker i huri i to maatau mohiotanga ki te whanaketanga ika. Na te whakauru i te tātaritanga ira me te whakakotahi i nga roopu ika, kua kitea e ratou nga hononga ohorere me te whakarato i te punaha whakarōpū whakakotahi. Ko tenei rangahau he turanga mo nga rangahau a meake nei i roto i te ichthyology, e whakatenatena ana i te torotoro haere i te ao kanorau me te ao whakamīharo o te ika.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te rangahau a Near raua ko Thacker i whakaatu mo te hononga i waenga i nga kanohi ngongo me nga cod?

A: I kitea e te rangahau ko nga kanohi ngongo me nga cod he whanaunga no te ota Gadiformes.

P: He aha te tikanga i whakamahia e Near me Thacker ki te whakahou i te Rakau o te Ora?

A: I whakauruhia e ratou nga raraunga ira me nga rautau o nga tuhinga putaiao hei tātari i nga hononga i waenga i nga momo ika rereke.

P: E hia nga roopu whakauru i tautuhia e Near me Thacker i roto i a raatau rangahau?

A: I tautuhia e ratou nga roopu whakauru 97, e 830 nga whakapapa.

P: He aha te hiranga o te Rakau Ora kua whakahoutia?

A: Ko te Rakau o te Ora kua whakahoutia he maaramatanga matawhānui mo te kanorau ika me te tuku tirohanga hou ki te hitori o te kukuwhatanga o te ika.

P: I pehea te whakautu a te hapori pūtaiao ki tenei rangahau?

A: Kua whakamihia te rangahau hei tohu whenua i roto i te ichthyology, me ona kitenga he tino whai paanga ki te mara.