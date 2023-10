Ko te Misiona OSIRIS-REx a NASA ka kitea nga taunakitanga mo te wai me te waro ki runga asteroid Bennu

Ko te misioni OSIRIS-REx a NASA o te Whare Wananga o Arizona kua whakaatuhia nga kitenga tuatahi mai i te tauira asteroid Bennu 4.5 piriona tau te pakeke i kohia ki te waahi ka whakahokia mai ki te whenua. Ko te tātaritanga e whakaatu ana i te noho o te wai me te ihirangi waro-nui, ka tohu pea i nga poraka hanga o te ao.

I te wa o te aromatawai tuatahi, i kitea e nga kairangahau te nui o nga rawa waro me nga kohuke uku mau i te wai i roto i te tauira. Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga korero mo te takenga mai o to tatou punaha solar me te waahi o te timatanga o te ao. E tika ana te wetewete kia tino mohio ki te ahua o nga puhui waro i kitea.

Ko te kitenga o te wai me te waro i runga i a Bennu he whanaketanga pai mo nga rangahau a meake nei mo te tauira asteroid. Ka pau nga kaiputaiao mo nga tekau tau ki te ako i nga mea ngaro kei roto i nga toka me te puehu, e whakarato ana i nga korero nui mo te hanganga o to tatou punaha solar me te tipu o te ora ki runga i te whenua. I tua atu, ma te rangahau e whakamohio i nga rautaki hei whakaiti i te tupono o te tukinga asteroid ki to tatou ao.

Ko te Kaiwhakahaere NASA a Bill Nelson e whakaatu ana i te hiranga o te tauira OSIRIS-REx, e kii ana koinei te tauira asteroid nui rawa atu i te waro kua tukuna ki te whenua. Ka whai waahi te misioni ki to maatau mohio ki nga asteroids ka taea te whakatuma ki to maatau ao me te whakaatu i nga mea ngaro o te ao.

I kohia e te roopu OSIRIS-REx te 60 karamu o nga rawa asteroid, kei te ata tātarihia e nga kaiputaiao inaianei. Ko nga tātaritanga moata ma te whakamahi i te karapa irahiko matawai, te inenga infrared, te rereketanga o te hihi X-ray, me te tātari huānga matū kua whakapumautia te nui o te waro me te wai i roto i te tauira.

Ka haere tonu te roopu putaiao o te miihana ki te tohu me te wetewete i nga tauira i roto i nga tau e rua e whai ake nei ki te whakatutuki i nga whainga putaiao o te miihana. I te iti rawa 70% o te tauira ka tiakina mo etahi atu rangahau a nga kaiputaiao o te ao. Ko te kaupapa ko te mahi tahi o nga kaiputaiao 200 mai i nga momo umanga huri noa i te ao.

Ko te misioni OSIRIS-REx ehara i te mea ka whakarato i nga maaramatanga putaiao nui engari ka poipoia te mahi tahi me te torotoro haere i waenga i nga iwi. Ka taurewahia te tauira asteroid ki nga umanga penei i te Smithsonian Institution, Space Center Houston, me te Alfie Norville Gem & Mineral Museum o UArizona.

Puna: NASA