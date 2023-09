Ko te Aeolus Satellite a ESA kua oti te Miihana Angitū me te whakauru a TROPOS

Kua whakatauhia e te Aeolus amiorangi a ESA tana kaupapa pakaru whenua ki te tango i nga korero hau o te ao. Ko te Leibniz Institute for Tropospheric Research (TROPOS) i whai waahi nui ki te angitu o te misioni, e whakarato ana i nga inenga tohutoro tonu mo nga kaupapa whakamana me te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga hua taonga aerosol.

I whakarewahia i te tau 2018, ka huri haere a Aeolus i te Ao mo te tata ki te rima tau, ka kohia nga korero poutū mo te tere o te hau me nga korero whakamararatanga ki runga i nga kapua me nga aerosol. I whai waahi a TROPOS ki te misioni katoa, me te whakarite i te kounga o te raraunga me te tautoko i te whakamanatanga o waho me nga hoa Pakeha. Ahakoa i tua atu i te otinga o te misioni, ka mahi tonu a TROPOS ki te kaupapa Aeolus Data, Innovation, and Science Cluster (DISC), e whai ana ki te whakapai ake i nga hua raraunga me te whakarei ake i te paanga pūtaiao o te miihana.

I ona wa whakamutunga, i whakahaere a Aeolus i te raupapa o nga whakamatautau mutunga-o-ora hei painga mo nga miihana lidar a meake nei. Ko tetahi o nga whakamatautau rongonui ko te titahae i te taiaho ki te ine i nga hau poutū ki runga i nga punaha kapua convective hohonu. Ka awhina tenei tātaritanga ki te ine i te paanga o nga nekehanga hau poutū ki runga i nga whakaaro o naianei. I whai waahi ano a TROPOS ki tetahi whakamatautau ATLID, i whakatairite i te taputapu lidar o EarthCARE, he miihana amiorangi a meake nei.

I puta nga kare-a-roto a TROPOS i a ratou e kite ana i te urunga mai ano o Aeolus. Ahakoa te pouri mo tona hinganga, i whakahīhī hoki rātou i whai wāhi atu ki te angitu o tēnei kaupapa whakatara whenua. Kei te titiro whakamua, kei te arotahi a TROPOS ki te mahi tahi me te kaupapa Aeolus DISC ki te whakamana i nga hua aerosol kua tukatukahia me te tirotiro i nga tono hou mo te hapori putaiao hau.

I tua atu, kei te kaha te whai waahi a TROPOS ki te whakarite mo te kaupapa EarthCARE e haere ake nei, kua whakaritea kia whakarewahia i te tau 2024. Kei te arahi ratou i te whanaketanga o nga tukatuka mo te ATLID lidar me nga hua kapua mo te Multi-Spectral Imager (MSI). Ka whakamanahia e TROPOS nga inenga o te EarthCARE ma te whakamahi i ona waahi inenga whenua puta noa i te ao.

I te kanapa tonu o nga taonga tuku iho a Aeolus, kei te whakatapua tonu a TROPOS ki te ahu whakamua i te putaiao hau, e turaki ana i nga rohe o te maarama me te matapae i nga punaha huarere uaua o to tatou ao.

Source: TROPOS Institute me te misioni Aeolus a ESA