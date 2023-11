Nga Maramatanga Hou mo te Tohaina o te Ao o nga Werohanga Kawa i roto i nga Corals

By

Ko te mate mate wheo kowhatu (SCTLD) kua whakararu i nga koroni wheo i te Karipiana mai i te tau 2014, he nui te mate o te taupori wheo. Ahakoa kua whakatewhatewhahia e nga kairangahau te mahi a te huakita i roto i te SCTLD, kei te noho kore te kaikorero. Heoi ano, he rangahau tata nei kua whakamarama i tetahi atu kaikawe i roto i te mate: nga wheori kawa.

I whakamahia e te roopu o nga kaiputaiao te moroiti irahiko tuku (TEM) ki te tirotiro i te ahua o nga matūriki wheori-rite (VLP) i roto i nga dinoflagellates endosymbiotic o te rupi, e kiia nei ko Symbiodiniaceae. I tātarihia e nga kairangahau nga rupi o te Moana-nui-a-Kiwa, tae atu ki te Acropora hyacinthus me Porites cf lobata, a ka kitea, neke atu i te 60% o nga pūtau Symbiodiniaceae (genus Cladocopium) e mau ana i nga VLP. He mea whakamiharo, he nui ake te nui o nga VLP i Symbiodiniaceae mai i nga koroni e raru ana te werawera.

I tua atu, i kitea e te rangahau ko te peia Symbiodiniaceae mai i te A. hyacinthus kei roto ano nga VLP kawau, a he kino ake enei pūtau ki te rite ki o raatau hoa noho manaaki. Ko enei VLP he roa te roa mai i te 150 ki te 1500 nanometer me te diameter o te 16-37 nanometers, e tohu ana i nga waahanga rereke o te huringa tukurua.

He rereke ki nga whakapono o mua, karekau i kitea nga VLP kawau i roto i nga rupi kua pa ki te SCTLD, i nga rohe toka motuhake ranei. I kitea e te rangahau nga VLP kawa i roto i nga kanorau kanorau Symbiodiniaceae, tae atu ki a Breviolum, Cladocopium, me Durusdinium. Ka whakawerohia e tenei kitenga te whakaaro ko nga wheori kawau he mea motuhake ki nga puninga Symbiodiniaceae.

Ahakoa karekau tonu te mahi a nga VLP kawau i roto i te SCTLD, ko tenei rangahau e kii ana kei te horapa whanui enei wheori, ka pangia e Symbiodiniaceae. Kia pai ake te maarama ki o raatau paanga ki nga koroni wheo, me aro nga rangahau a meake nei ki te tohu ira tangata o enei wheori me nga whakamatautau i o raatau paanga ki Symbiodiniaceae.

I te katoa, he tirohanga hou tenei rangahau mo te tohatoha o nga mate wheori kawa i roto i nga rupi. Ma te wetewete i te horapa me te kanorau o enei wheori, ka taea e nga kaiputaiao te tuhura ake i o raatau mahi ki roto i nga mate wheo, me te whakawhanake i nga wawaotanga kua whakaritea hei whakaiti i nga paanga o te SCTLD.

FAQs

He aha te SCTLD?

Ko te mate mate wheo kowhatu (SCTLD) he mate hopuhopu nui kua mate nui nga koroni wheo i te Karipiana mai i te tau 2014.

He aha nga wheori kakawaea?

Ko nga wheori kawa he matūriki-rite-whao (VLP) he ahua roa te ahua o te kakawaua. E pa ana ki nga momo mate i roto i nga tipu, katahi ano ka kitea i roto i nga kaoa.

Kei te kitea noa nga VLP kawau i roto i nga rupi e pa ana ki te SCTLD?

Kao, kua kitea nga VLP kawa i roto i nga rupi e pa ana ki te SCTLD me te ahua hauora, tae atu ki nga rohe ākau rereke. Ehara i te mea motuhake mo nga momo momo wheo motuhake ranei.

He aha te hiranga o tenei rangahau?

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te whanuitanga o nga mate wheori kawa i Symbiodiniaceae, nga dinoflagellates endosymbiotic o nga kaoa. Ka whakawerohia nga whakaaro o naianei mo te hononga i waenga i nga wheori kawa me te SCTLD me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te tirotiro i o raatau mahi ki nga mate wheo.