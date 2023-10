Te Tirotiro i te Paanga o nga Puta-a-rorohiko Tino ki runga i nga Hanganga Rawa

Neke atu i te kotahi rau tau, ka whakawhirinaki nga tohunga ahupūngao ki te marara X-ray ki te tirotiro i nga hanganga uaua o nga momo taonga. I nga wa tata nei, ko nga laser hiko-kore-kore X-ray (XFELs) kua riro hei whiringa rongonui na te kaha ki te whakaputa i nga pupuhi femtosecond kaha. Heoi ano, ka puta ake te patai: he pehea te paanga o enei pupuhi kaha ki nga hanganga e whai ana ratou ki te ako?

I whai tetahi roopu o nga kairangahau o te ao ki te whakamarama i tenei kaupapa ma te whakahaere i tetahi whakamatautau ma te whakamahi i te XFEL femtosecond e arotahi ana ki te tauira nanocrystal silicon. Ko o raatau kitenga, i whakaputaina i roto i nga reta arotake tinana, i whakaatu i te hekenga nui o te kaha o te rereketanga o te hihi X-ray i te wa i eke ai te kaha o te kurupae ki tetahi paepae motuhake. Na roto i nga whaihanga, i taea e ratou te hura i nga waahi tuatahi o te tauwhitinga marama-marama, na te mea i pakaru nga ngota o roto o te rawa.

I mua, ko nga rangahau e pa ana ki nga taunekeneke-a-ringa i roto i tenei awhe kaha ka aro nui ki nga taonga o te wahanga hau. Hei whakatika i tenei waahi, i whakahaerehia e nga kaiputaiao a raatau whakamatautau ki te whare SACLA i Hapani, me te whakamaarama i nga tauira silicon 10-μm-te matotoru me nga kaha rereke e rua: 2.1 × 1016 W/cm2 me te 4.6 × 1019 W/cm2. Ko te mea whakamiharo, i kite ratou ko nga whakaahua rerekee i mahia i te kaha o te kurupae teitei ake ki te 50% iti ake i te whakaaro.

Ko te Kaituhi a Beata Ziaja-Motyka mai i te Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences i whakapumau, ahakoa he maamaa te whakaaro ka nui ake nga tatauranga whakaahua ka puta ake nga whakaahua rerekee marama ake, kei reira he paepae - tata ki te tekau piriona Watts ia henimita tapawha. – i tua atu ka ngoikore te tohu wehewehenga.

Ki te wetewete i tenei paradox, ka huri te roopu rangahau ki nga whaihanga ka kitea ko nga whakaahua kaha-nui (11.5-keV) mai i nga pupuhi kaha kaore i peia anake nga irahiko valence engari ano hoki nga irahiko mai i nga anga hohonu e tata ana ki te karihi ngota. Ko enei kohao anga-hohonu e pa ana ki nga "waahanga marara ngota" e whai waahi ana ki te whakatau i nga hua rerekee. Otirā, ka puta katoa enei katote i roto i te 6 femtohakona tuatahi o te taunekeneke-marama.

Mo te anga whakamua, ko te tumanako a te roopu ma a raatau mahi e para te huarahi mo nga tono hou o te iraruke XFEL kaha nui, penei i te whanaketanga o nga taputapu whatu auaha mo te whakapoto-poto i roto i te tikanga X-ray. I tua atu, ma te mohio ki te whakautu o nga ngota rereke ki nga pupuhi X-ray ultrafast ka taea te whakanui i te tika o te hanga ano i nga hanganga ngota 3D mai i nga whakaahua rerekee kua tuhia.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te rereketanga o te hihi X?

Ko te rereketanga o te hihi X te whakamararatanga o nga hihi X na te hanga ngota, ngota rapoi ranei o tetahi rawa, e taea ai e nga kaiputaiao te whakatau i te whakaritenga o nga ngota, ngota ngota ranei i roto i te karaihe, i etahi atu matū tioata ranei.

He aha te taiaho irahiko-kore X-ray (XFEL)?

Ko te X-ray free-electron laser (XFEL) he momo taiaho e whakaputa ana i nga pupuhi X-ray tino kaha me te hono. Ko nga XFEL he taputapu kaha e whakamahia ana i roto i te rangahau pūtaiao ki te tirotiro i te hanganga me te hihiri o nga momo rauemi.

He pehea te paanga o nga pupuhi X-ray ki nga hanganga rawa?

Ka taea e nga pupuhi X-ray te huri i nga huringa nui ki nga hanganga o nga rawa. I roto i tenei rangahau, ka nui ake te kaha o te kurupae ki tetahi paepae, ka heke iho te kaha o te rereketanga o te hihi X-ray, e tohu ana kua pakaru nga ngota o roto o te rawa. Ko enei kitenga ka whai waahi ki to maatau mohio ki te taunekeneke o nga rawa ki nga pupuhi X-ray tino kaha, ka taea pea te arahi ki nga tono hou ki nga waahi penei i te whakapoto-poto me te hanganga ngota 3D.