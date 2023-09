Ka kitea e nga Kairangatira Astrophysicists te tere o te kai o nga kohao pango nui

Kua werohia e te Whare Wananga o Te Taitokerau nga whakapono o mua mo nga tikanga whangai o nga rua pango nui. He rereke ki te whakaaro ko enei kohao pango ka ata pau te matū, ko nga whaihanga 3D whakamarama-teitei hou e whakaatu ana he tere ake te kohi.

E ai ki te rangahau ko te hurihuri i nga rua pango ka hee i te waahi-waahi huri noa i a raatau, ka pakaru te awhiowhio hau e kiia nei ko te kopae accretion. Ma tenei mahi ka waihanga i nga kopaeroto o roto, o waho hoki, me nga kohao pango ka pau te kopaeroto o roto i te tuatahi. Ko nga otaota mai i te kopae iti o waho ka rere ki roto, ka whakakiia te koretake i mahue mai i te mowhiti o roto kua pau, ka timata i tetahi atu huringa kai. Ko tenei rangahau hou e tohu ana ka tere ohorere te kai me te whakakī, he marama noa iho.

Ko nga huringa kohi tere o nga kohao pango tino nui ka whakamarama pea i te ahua pohehe o etahi mea i te rangi po, penei i te quasars. Ko nga Quasars e mohiotia ana mo te pupuhi ohorere ka ngaro atu kaore he whakamarama. E ai ki te rangahau ko te rerekeetanga o te kanapa ka kitea i roto i enei taonga na te whakangaromanga me te whakakii i nga rohe o roto o te kopae accretion.

Ko nga ariā o mua mo nga kopae accretion kua uaua ki te whakamaarama i o raatau kanapa me te atarua ohorere. Ko te whakapae ko te hau me nga matūriki e huri haere ana i nga kohao pango i roto i te rererangi me te ahunga ki te hurihuri o te poka pango, kua tino whakangawarihia o raatau whanonga. Heoi ano, ko nga whaihanga hou e whakaatu ana ko te rohe huri noa i nga kohao pango he tino pukuriri me te ngangau.

Ko nga whaihanga i whai whakaaro ki te kaha o te hau, te aukume, me te hononga whanui me te whakaatu i nga paanga o te toia anga. Ko te kohao pango ka toia te mokowhiti huri noa, ka tuki te hau mai i nga wahanga rereke o te kōpae, ka peia tata atu ki te poka pango. Ko tenei tukinga ka puta he ruri kanapa e pana ana nga rawa ki te poka pango.

I te mea ka kaha ake te ahua o te kopae accretion, ka wehe te rohe o roto rawa mai i te toenga o te kōpae ka wiri takitahi. Ko tenei ka arai ki te haehae me te wehenga o nga kopae iti o roto me waho, ka timata te porangi kai. Ko nga taonga mai i te kopae o waho ka rere ki runga i te kopae o roto, ka whakatata atu ki te kohao pango hei kai. Ka kumea e te kaha o te kohao pango te hau mai i te wahanga o waho ki te whakakii i te waahi o roto kua putua.

Ko tenei maaramatanga hou mo te tere o te kai o nga kohao pango tino nui tera pea ka maarama te ahuatanga ngaro o nga quasar rereke-ahua. Ka huri enei quasars i waenga i te kanapa me te pouri i roto i te wa poto. E uaua ana nga ariā tawhito ki te whakamarama i te ngaro tere me te whakakii ano o te kanapa i kitea i roto i enei taonga.

Ko te rangahau i whakahaeretia e Te Whare Wananga o Te Taitokerau e whakamarama ana i nga hihikotanga o nga kohao pango tino nui me o ratou kopae pikinga, e whakawero ana i nga whakapae o mua me te whakamarama hohonu atu ki nga mea tino nui o te ao.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Te Tai Tokerau