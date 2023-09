E hiahia ana a FCC ki nga Kahui wheturangirangi ki te ruruku me nga Kaitirotiro whetu hei whakaiti i te pokanoa

Kua whakahouhia e te Federal Communications Commission (FCC) nga raihana a Iceye me Planet, e rua nga kaiwhakahaere o nga kahui wheturangirangi, ki te tono kia mahi tahi ratou me nga kaitirotiro arorangi ki te whakaiti i te paanga o a raatau amiorangi ki runga i te aorangi whenua. I tapirihia e Iceye nga amiorangi e waru ki tana kahui whetu, i te wa i tapirihia e Planet e whitu o ana pelican amiorangi taumira teitei. Inaianei me mahi tahi nga kamupene e rua me te National Science Foundation (NSF) kia taea ai te whakaae tahi ki te whakaiti i nga paanga o a raatau amiorangi i runga i te arorangi whenua.

Ko tenei whakaaetanga tata nei e whai ana i te whakaritenga a te FCC mo SpaceX, nana nei i whakarite he kirimana ruruku me te NSF ki te whakatika i nga awangawanga e pa ana ki te paanga o tana kahui whetu Starlink ki te aorangi. Ahakoa ko nga kahui whetū takitahi penei i a Iceye me Planet's kaore he raru nui, kei te maaharahara nga kaitirotiro whetū kei te whakararu te awenga o nga kahui whetū nui maha ki nga tirohanga arorangi.

Kua kaha te mahi tahi a nga Kairangirangi me SpaceX me etahi atu kamupene ki te whakaheke i te kanapa o nga amiorangi, tae atu ki a Starlink, hei whakaiti i o raatau paanga ki te aorangi. Ko te whainga kia kaua e marama ake nga kahui wheturangi i te rahi o te 7. Kei te mahi ano te NSF ki nga kirimana ruruku me OneWeb me Amazon mo o raatau kahui whetu. Kua oti te whakaaetanga OneWeb, i te mea kei te mutunga nga korerorero me te kahui whetu o Amazon a Kuiper.

Kua whakamihihia e nga Kairangirangi te FCC mo te whakatika i o raatau awangawanga me te maioha ki nga mahi a nga kamupene amiorangi ki te whakaiti i te pokanoa. Ko tenei mahi tahi i waenga i nga kahui wheturangi me te hapori arorangi ka haere tonu mo nga punaha a meake nei, tae atu ki nga reanga tuarua kahui whetu i whakamaherehia e nga kamupene penei i a OneWeb.

