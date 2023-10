Ko te mea ngaro o te reo irirangi tere ka pakaru me to raua hononga ki te ao

Ko nga pahū reo irirangi tere tonu e whakararuraru ana i nga kaiputaiao me o ratou pupuhi kaha o te tuku reo irirangi. He tino kaha enei pahūtanga ka kitea mai i waho o to tatou tupuni Milky Way. Heoi, kua kitea e nga kitenga o tata nei ko nga pupuhi reo irirangi tere karekau i te whakawhäitihia ki te mokowhiti ake ka taea hoki te puta i roto i to tatou tupuni.

I roto i te kitenga o te whenua, kua kitea e tetahi roopu kaiputaiao o te ao te pakaru o te reo irirangi tere rawa atu kua rekotia. I whakaingoatia ko FRB 20220610A, i kitea tenei pakarutanga i roto i te roopu hanumi nga tupuni kei te 8 piriona tau marama te tawhiti. Ehara i te mea ko te pahū reo irirangi tino tawhiti rawa atu kua kitea, engari ko tetahi ano o nga pupuhi tino kaha e mohiotia ana ki tenei wa.

Ma te whakamahi i te telescope reo irirangi ASKAP i Ahitereiria, ka taea e nga kaitirotiro whetu te tohu i te waahi tika o te pakarutanga katahi ka whakapumau i tana puna ma te whakamahi i te Tino Nui Nui (VLT) a ESO i Chile. I kitea e nga kitenga i ahu mai te pakarutanga mai i tetahi tupuni tawhito me te tawhiti atu i etahi atu puna pahū reo irirangi tere i kitea i tenei wa, a tera pea kei roto i te roopu iti o nga huinga hanumi.

Ko tetahi o nga mea nui o tenei kitenga ko te kaha o te whakamahi i nga reo irirangi tere hei awhina i te rapu "mea ngaro" o te ao. E ai ki nga kaiputaiao, neke atu i te haurua o nga mea noa e tumanakohia ana kaore i kitea i tenei wa. Ko te whakaaro kei te noho tonu tenei mea i waenga i nga tupuni engari kaore e taea te mataki tika ma te whakamahi i nga tikanga tikanga. Heoi ano, ka taea e nga pupuhi reo irirangi tere te mohio ki tenei rauemi katote, ka taea e nga kaiputaiao te ine i te nui o nga matū kei waenga i nga tupuni.

I tua atu, ko tenei kitenga e whakakaha ana i te mahi nui a nga reo irirangi tere ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te ao. Ma te ako i enei pupuhi, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te hanganga o te ao me te tirotiro i nga mea ngaro o tona hanganga me te whanaketanga.

Ma te titiro whakamua, ka oati nga karu whakaata hou penei i te Square Kilometer Array Observatory (SKAO) me te ESO's Extremely Large Telescope (ELT) ka oati kia nui ake nga kitenga e pa ana ki nga pahū reo irirangi tere. Ka taea e nga telescope reo irirangi a te SKAO, kei Awherika ki te Tonga me Ahitereiria, te kite i nga mano tini o nga paoho tere o te reo irirangi, tae atu ki era kei nga tawhiti kaore i rite. I tua atu, ka whakaaetia e te ELT nga kaiputaiao ki te ako i nga tupuni putake o nga pupuhi reo irirangi tere kei tawhiti atu i te FRB 20220610A.

I te wa e hurahia tonutia ana e nga kaiputaiao nga mea ngaro o te pahūtanga tere o te reo irirangi, ka mau tonu enei ahuatanga o te ao enigmatic ki te huri i to tatou maaramatanga ki te ao me ona ahuatanga huna.

FAQ

He aha te pakaru o te reo irirangi tere?

Ko nga pupuhi reo irirangi tere ko nga pupuhi kaha o nga ngaru irirangi ka kitea te nuinga i roto i nga waahi taapiri. He tino kaha ake i nga pulsar me te roa mo nga wa poto noa, mai i te millisecond ki etahi hēkona.

He aha te mea ka pakaru tere te reo irirangi?

Ko te takenga mai o nga pahū reo irirangi tere kaore i te mohiotia. Ko nga maapuna pea ko te aukumete, te whakakotahi i nga rua pango, me nga whetu neutron.

He aha te hiranga o te kitenga o te pakaru o te reo irirangi tere rawa atu?

Ko te kitenga o te FRB 20220610A, ko te pahū reo irirangi tino tawhiti rawa atu kua kitea i tenei wa, he tino mohio ki te ahua hihiko o enei pahūtanga me te puta i roto i te hanumi nga tupuni. E whakaatu ana hoki i te kaha o te pupuhi tere o te reo irirangi hei awhina i nga kaiputaiao ki te rapu i nga mea ngaro o te ao me te whakaneke ake i to maatau mohiotanga ki tona hanganga.

He aha te mahi a nga telescope hou i roto i te rangahau mo nga pahū reo irirangi tere?

Ko nga karu e haere ake nei penei i te Square Kilometer Array Observatory me te ESO's Extremely Large Telescope ka taea e nga kaiputaiao te kimi me te ako i nga mano tini o nga pupuhi reo irirangi tere, tae atu ki era kei tawhiti rawa atu. Ko enei telescopes e mau ana te oati ki te hura i etahi atu mea ngaro e pa ana ki nga pakaru o te reo irirangi me o raatau hononga ki te ao.