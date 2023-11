I tua atu i te Matakitenga Rerehua: Ko te Puoko Ataata UV Hurihuri e tuku ana i nga tirohanga hou

Kua hurahia e nga Kairangahau o te Whare Wananga o Illinois Urbana-Champaign tetahi pukoro atahanga hou e mau ana i te hihiko mai i te tirohanga whakamiharo o te UV mo nga rerehua. Ko tenei pukoro auaha he kaha whakamiharo ki te "kite" ki roto i te awhe UV, ka hurahia he ao hou o nga mea karekau e kitea e nga kanohi tangata.

Hei whakahoki ano i te tikanga whakamaarama UV i kitea i roto i nga momo purerehua, i whakamahia e te roopu rangahau he huinga o nga photodiodes tapae me nga perovskite nanocrystals (PNCs). Ma tenei hangarau hou ka taea e te pukoro te whakaahua i nga momo roangaru UV, he maha nga korero i hunahia i mua mai i te tirohanga. Ma te whakamahi i nga hainatanga o nga tohu rongoa koiora penei i te waikawa amino, ka taea e tenei pūoko atahanga te rereke i waenga i nga pūtau mate pukupuku me nga pūtau noa me te 99% o te taumata maia.

Ahakoa kei te tangata te matakite trichromatic me nga kai-whakaahua whakaahua e toru mo te kite i nga tae, ko nga rererere he kanohi whakakotahi me te ono neke atu ranei o nga akomanga photoreceptor. Ma tenei painga ka taea e ratou te kite i te whānuitanga o nga tae, tae atu ki te ultraviolet me te puru, e kore e kitea e tatou. I tua atu, kei roto i nga rererere nga purakau karekau e huri i te rama UV ki te marama ka kitea, ka kitea e o raatau kaiwhakaahua.

I roto i te whakatauira i tenei tikanga whakamaarama UV, i whakauruhia e nga kairangahau tetahi paparanga angiangi o nga PNC me te huinga huinga o nga photodiodes silicon. Ko nga PNC, he nanocrystals semiconductor, kei a raatau nga ahuatanga motuhake e pai ana ki te rapu i te UV me nga roangaru iti rawa atu e kore e taea e nga kaitirotiro silicon te hopu. Ko te paparanga PNC he tango i nga whakaahua UV me te tuku i te rama kaakaariki ka kitea, ka kitea e nga photodiodes silicon taumata. Na roto i te tukatuka tohu, ka pai te mahere me te tautuhi i nga waitohu UV.

Ko nga paanga o tenei hangarau hurihuri ka toro atu ki tua atu o te ao tiaki hauora. Ahakoa ko te kaha o te pukoro ki te wehewehe i nga pūtau mate pukupuku mai i nga mea hauora karekau he rerekee, kei a ia ano te kaha nui ki nga mara kanorau penei i te koiora. He maha nga momo, i tua atu i nga pepeke, kei a ratou te kaha ki te kite i te rama UV. No reira, ka whakatuwherahia e tenei pukoro atahanga UV nga huarahi whakahihiri mo te rangahau me te torotoro putaiao, ka whakatuwhera i nga rohe kaore ano kia kitea i mua.

FAQ

Q: Me pehea te mahi a te UV imaging sensor?

A: Ka whakakotahihia e tenei pukoro nga photodiodes me te perovskite nanocrystals hei hopu i te rama UV. Ko nga nanocrystals ka tango i nga whakaahua UV me te tuku i te marama matomato ka kitea, ka kitea e nga photodiodes silicon.

P: Ka taea e tenei hangarau whakaahua te wehewehe nga pūtau mate pukupuku mai i nga pūtau noa?

A: Ae, me te tino 99% o te taumata maia, ka taea e te puoko atahanga te wehewehe i waenga i nga pūtau mate pukupuku me nga pūtau noa ma te whakamahi i nga hainatanga o nga tohu koiora penei i te waikawa amino.

P: He aha nga painga o nga rererere ki te tirohanga UV?

A: He karu puhui nga karu me te maha o nga karaehe photoreceptor, ka taea e ratou te kite i te whānuitanga o nga tae, tae atu ki te UV me te puru. Kei a ratou ano nga purakau karekau e huri i te rama UV ki te marama ka kitea kia ngawari te kitea e o raatau kaiwhakaahua.

Q: Me pehea e whai hua ai tenei hangarau ki nga kaitoro i te wa e pokai ana?

A: Ka taea e tenei pūoko atahanga te awhina i nga taote ki te whakatau i te whānuitanga o te tango kiko e hiahiatia ana mo nga tawhē maamaa huri noa i nga pukupuku pukupuku. E whakarato ana i nga korero mo te wa-tuuturu e whakahaere ana i nga mahi whakatau.

Q: He tono ano mo te whakaata UV i waho o te tiaki hauora?

A: Tino. I tua atu i te hauora, he maha nga tono a te hangarau whakaata UV ki nga momo mara, tae atu ki te koiora. He maha nga momo i tua atu i nga momo purerehua e kitea ana i roto i te awhe UV, a ko tenei hangarau e whakaatu ana i nga huarahi whakahirahira mo nga kairangahau e ako ana i enei momo.