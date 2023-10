Ko te Mihana Hinengaro a NASA i Anga Te Whakarewa, Te Whakataetae Whakataetae I waenga i nga Kaituku Whakarewa

By

Ko te misioni Hinengaro e tino tumanakohia ana e NASA kua eke ki runga ake i te Launch Pad 39A i te Kennedy Space Center i Florida, me te whakaiti i nga awangawanga o mua mo te whakaroa. Ko te kaupapa, e whai ana ki te tuhura i te asteroid asteroid Psyche ki te whai matauranga ki te hanganga o nga aorangi toka, i whakarewahia ki runga ake i te toka SpaceX Falcon Heavy.

I tua atu i te ako i te asteroid, kei te kawe ano te waka mokowhiti i te whakaaturanga hangarau Deep Space Optical Communications, e whai ana ki te whakarei ake i te bandwidth whakawhitiwhiti ma te whakamahi i nga whakawhitiwhitinga whatu hei utu i nga whakawhitinga reo irirangi tuku iho.

He ahurei te 279km-whanui Psyche asteroid i te mea koinei te asteroid-akomanga whakarewa tuatahi kua tuhurahia. Ka tukuna te waka mokowhiti ki te waahi tono me te whiwhi awhina kaha mai i Mars i te tau 2026 i mua i te taenga atu ki te asteroid i te tau 2029. Hei nga wiki e haere ake nei, ka tirohia nga taputapu putaiao, ka whakamatauhia e nga miihini te whakaaturanga hangarau whakawhitiwhiti whakaaro.

Ko tetahi ahuatanga rongonui o te misioni Psyche ko te whakamahi i te Falcon Heavy a SpaceX, e tohu ana i tetahi tohu nui mo NASA. Koinei te wa tuatahi i whakawhiwhia te kaiwhakarewa ki nga "misiona tino uaua me te tino kaupapa matua" a NASA. I puta tenei whakatau i muri i te rua tau me te hawhe tau ki te rapu huarahi ke atu ki te punaha Whakarewa mokowhiti utu nui (SLS).

Ko te whakawhirinaki ki a SpaceX e whakaatu ana i nga whiringa iti mo nga kaiwhakarato whakarewatanga i te ao uru. Ko nga kaiwhakarato kua whakapumau penei i te United Launch Alliance (ULA) kei te raru ki te kawe mai i nga toka hou ki runga ipurangi na te maha o nga take, tae atu ki nga pakanga geopolitical me nga raru o nga mekameka tuku. Ahakoa e tumanako ana a ULA ki te mau i nga miihini rereke mai i te Blue Origin, ko tana toka Vulcan kei te raru nui. Kei te raru ano nga kaiwhakarato whakarewanga a te Pakeha, na te whakatuu whenua o te Vega-C me nga raarangi raarangi mo Ariane 6.

I te iti haere o nga whiringa mo nga ratonga whakarewatanga, kei te whaiti ano nga whiringa a NASA mo ana tirotiro me nga waahi iti. Ko nga mea i tupu tata nei, penei i te kore o te whakarewatanga o Rocket Lab i te marama o Hepetema, e whakanui ana i te hiahia mo etahi atu kaiwhakarato whakarewatanga kia kore ai a SpaceX e noho ko ia anake te whiringa i te maakete.

Source: Ko enei korero i ahu mai i tetahi tuhinga mai i te Rehita.