Ma te wera nui ka mate nga kararehe i roto i te 250 miriona tau, ka kitea e te ako

E ai ki tetahi rangahau tata nei, ko te wera nui na te whakakotahitanga o nga whenua o te Ao ki roto i te aorangi kotahi, ka ngaro nga kararehe whakangote katoa, tae atu ki te tangata, i roto i te 250 miriona tau. I whakamahia e te rangahau nga tauira ahuarangi rorohiko nui ki te matapae i nga paanga a meake nei o nga nekehanga tectonic me te pikinga o te waro hauhaa (CO2) ki runga i te ao.

I te whakakotahitanga o nga whenua, ka tukuna e nga hū puia te nui o te CO2 ki roto i te kōhauhau, ka tino mahana te ao. Ma tenei pikinga o te pāmahana ka hanga he taiao kore e nohoia mo nga kararehe whakangote, i te mea he pai ake te urutau ki nga rangi makariri me te uaua ki te pa ki te wera nui. Ko te whenua nui kei te heke mai ka tino kore e manaaki, me te 8% ki te 16% anake o te whenua e pai ana hei nohoanga.

Ko Dr Alexander Farnsworth, te kaituhi matua o te rangahau mai i te Whare Wananga o Bristol, i whakamarama ko te whakakotahitanga o nga paanga o te whenua, te wera ake o te ra, me te piki haere o nga taumata CO2 ka puta te pāmahana i waenga i te 40C ki te 50C, ka kore e taea e nga kararehe whakangote te kimi kai. me nga puna wai. Ko te tangata, pera i era atu momo, kare e kaha ki te whakamatao i o ratou tinana ma te werawera, i te mutunga ka mate.

E matapae ana te rangahau ka piki ake nga taumata CO2 mai i nga wahanga 400 mo ia miriona (ppm) ki runga ake i te 600 ppm i te wa ka puta te supercontinent, e kiia nei ko Pangea Ultima. Ko nga kairangahau e whakanui ana i te hiranga o te whakaheke i nga tukunga hau kati kia kore ai e puta wawe enei ahuatanga.

Ko te kaituhi o te rangahau nei, a Takuta Eunice Lo, i kii te tere o te whakatika i nga raru o te rangi o naianei, i te mea kua pa te wera nui ki te hauora o te tangata. He mea nui te mahi ki te whakatutuki wawe i nga tukunga kore-kore ki te whakaiti i nga hua kino o te pikinga o te pāmahana.

I tua atu, ko nga kairangahau e kii ana ka whakaarohia te noho o etahi atu aorangi, me whai whakaaro te tohatoha o nga whenua. Ko te aorangi kei roto i te rohe noho o te punaha solar kare pea e nohoia mena ka noho nga whenua ki tetahi whenua nui.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga hua kino ka puta mai i te huringa o te rangi me te whakakaha i te hiahia mo te mahi tere ki te whakaiti i ona paanga. Ahakoa he miriona tau te roanga o te wa kei te heke mai, kaua e warewarehia te paanga o te pikinga o te mahana.

Rauemi:

– Akoranga i arahina e Takuta Alexander Farnsworth me Takuta Eunice Lo mai i te Whare Wananga o Bristol, i whakaputaina i roto i te Nature Geoscience