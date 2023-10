Te Tirotiro i te Turanga o nga Kaiwawao Whakahoutanga ki te Whakapaipai i te heke mai o te Biology Hangarau Whakahohe AI

Ko nga kairangahau mai i te Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) i AMBS kua whakahaerehia he rangahau i tapaina ko "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," e tirotiro ana i te mahi nui. o nga takawaenga auaha ki te awe i nga punaha rauwiringa kaiao auaha.

Ko te rangahau e aro ana ki te waahanga hou o te koiora miihini whakaahei AI (AI-EB) me ona paanga ki te ao mamati. Ko tenei whakakotahitanga o nga hangarau e ara ake ana i nga patai putaiao engari he awangawanga matatika, paapori, ohaoha hoki. Hei whakatika i enei take uaua, i uru atu nga kairangahau ki nga momo hunga whai paanga e tino uru ana ki te ao auaha AI-EB.

Ko te kaupapa matua o tenei rangahau ko te pakirehua me pehea te whai whakaaro a nga kaitakawaenga auaha, nga kaitoro matua o te rauwiringa kaiao auaha, ki nga whaainga hapori me te taiao i te taha o nga whaainga ohaoha. Ahakoa e whakatenatena ana nga aratohu auaha whai mana i tenei toenga, ka kitea e nga kitenga ko nga takawaenga auaha i roto i te mara o te koiora miihini e aro nui ana ki nga tikanga tauine me nga tikanga hokohoko.

Ko te rangahau ka whai paanga nui ki te whanaketanga o nga kaiwawao auaha me te whakahaere rangahau i roto i te rohe AI-EB. Ko nga kaituhi e kii ana ko te huarahi katoa e whakaaro ana ki nga paanga o te hapori me te taiao o AI-EB, i tua atu i te hokohoko, he mea nui ki te whakamahi i te kaha o tenei hangarau hou.

Ko tenei rangahau e whakamarama ana i te hiranga o nga kaiwawao auaha ki te hanga i te heke mai o te koiora miihini whakaahei AI. E whakaatu ana i te hiahia mo te huarahi whai whakaaro e whakataurite ana i nga whakaaro ohaoha, aa-papori me te taiao kia nui ake ai nga painga o tenei hangarau hurihuri.

Source: Claire Holland et al, Kaiwawao Innovation at the convergence of digital technology, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Te Whare Wananga o Manchester)