Ko te taputapu EMIT a Nasa e whakaatu ana Neke atu i te 750 nga puna hau kakariki

Kei te piki haere tonu nga tukunga hau o te whare kaakaariki, karekau he tohu e heke haere ana, e ai ki te World Meteorological Organization (WMO). Ki te aro turuki me te ine i enei hau e piki haere ana mai i te waahi, kua whakahoki ano a Nasa i tana tohu whakaata whakaahua, ko te Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), hei kaitirotiro hau kati.

I whakarewahia tuatahitia i te marama o Hurae 2022 ki te mapi i nga kohuke ki nga rohe maroke, kua whakaatuhia e EMIT tona kaha ki te kite i nga tukunga methane mai i te waahi. I roto noa i te toru marama o tona whakarewatanga, ka kitea e te tuohanga whakaahua neke atu i te 50 methane “super-emitters” i Central Asia, Middle East, me te tonga uru o Amerika. Ka kitea enei kai-whakaemi nui i roto i nga umanga penei i te kora matatoka, te whakahaere para, me te ahuwhenua.

He rangahau i whakaputaina i roto i te Science Advances e whakaatu ana mai i Akuhata 2022, kua kitea e EMIT neke atu i te 750 nga puna tukunga, tae atu ki nga mea iti kei nga waahi tawhiti. Ko te kaituhi matua a Andrew Thorpe i miharo ki nga kaha o EMIT, e kii ana kua eke te taputapu ki nga tumanako tuatahi.

Ko nga raraunga i kohia e EMIT he mea nui mo te tautuhi me te whakatika i nga puna o te tukunga methane, penei i nga waahi whenua, nga waahi ahuwhenua, me nga waahi hinu me te hau. Ko te korero a Nasa ko te whai i nga tukunga mewaro na te tangata he mea nui mo te whakaiti i te huringa o te rangi, na te mea he nui ake te kaha o te mewaro ki te hopu wera atu i te hauhā.

I runga i ona ra tuatahi 30 o te kitenga hau kati, kua whakamatauhia e EMIT tona whaihua ki te tautuhi ki te 85% o nga pupuhi mewaro e kitea ana i nga wa o nga kaupapa rererangi. Ma te mahi mai i te Teihana Mokowhiti o te Ao i te teitei tata ki te 250 maero (400 kiromita), ka kapi a EMIT i nga waahi nui o te Ao, otira ko nga rohe maroke kei waenga i te 51.6 nekehanga ki te raki me te ahopae tonga.

I te marama o Hepetema 2022, i kitea e EMIT he kahui puna tukunga i roto i te rohe uaua i akohia ki te tonga o Uzbekistan, e whakaatu ana i tana kaha ki te hura i nga tukunga i nga waahi kaore ano kia tirotirohia. I tautuhia e te taputapu nga pupuhi methane 12 i tenei rohe, tata ki te 49,734 pauna (22,559 kirokaramu) ia haora.

Ma te whakamahi ano i nga hangarau penei i te EMIT, e tumanako ana nga kaiputaiao me nga kairangahau ki te whakatika i nga taumata e piki haere ana o te haurehu kati i roto i to tatou hau, hei whakaiti i nga paanga kino o te huringa o te rangi.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te EMIT?

Ko te EMIT te tohu mo te Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, he ihanga whakaata Nasa i whakarewahia i te marama o Hurae 2022.

2. He aha te kaupapa tuatahi a EMIT?

I whakarewahia te EMIT i te tuatahi ki te mapi i nga kohuke matua 10 ki te mata o nga rohe maroke puta noa i te ao.

3. I pehea te noho a EMIT hei kaitirotiro hau kati?

Ahakoa ehara te kimi methane i te waahanga o tana kaupapa tuatahi, na te kaha o EMIT i taea e ia te kite i nga tukunga methane mai i te waahi.

4. He aha nga "super-emitters"?

Ko nga kaipatu-nui he hanganga, he waahanga ranei e tuku ana i te mewaro i runga i nga reiti tino nui, tae atu ki nga wahie parapara, para, nga umanga ahuwhenua ranei.

5. E hia nga puna tukunga kua tohua e EMIT?

Kua kitea e EMIT neke atu i te 750 nga puna tukunga mai i te marama o Akuhata 2022, tae atu ki nga mea iti ki nga waahi mamao.

6. He aha te mea nui ki te whai i nga tukunga mewaro?

Ko te mewaro he haurehu kati kati me te kaha ake o te mahanga wera atu i te waro hauhaa. He mea nui te aro turuki me te whakaheke i nga tukunga mewaro hei whakaiti i te huringa o te rangi.

7. He aha te paheketanga o nga paramu mewaro ka kitea e EMIT?

I runga i tana 30 ra tuatahi o te kitenga hau kati, ka taea e EMIT te tautuhi i te 60% ki te 85% o nga pupuhi methane e kitea ana i nga wa o nga kaupapa rererangi.

8. Kei hea te kohikohi raraunga a EMIT?

Ka kohia e EMIT nga raraunga mai i te teitei tata ki te 250 maero (400 kiromita) i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao, e kapi ana i nga waahi nui o te Ao, e aro nui ana ki nga rohe maroke kei waenga i te 51.6 nekehanga ki te raki me te ahopae tonga.

9. Ka taea e te EMIT te kite i nga tukunga i nga waahi tawhiti me nga waahi kaore i akohia?

Ae, kei a EMIT te kaha ki te kite i nga tukunga i nga waahi mamao, e kitea ana e tana tautuhi i nga puna tukunga i roto i te rohe onge te ako i te tonga o Uzbekistan.

10. Me pehea e awhina ai te hangarau penei i te EMIT ki te whakatika i te pikinga o te haurehu kati?

Ma te tautuhi i nga puna tukunga, penei i nga waahi whenua, nga waahi ahuwhenua, me nga whakaurunga hinu me te hau, ka whakarato a EMIT i nga raraunga tino nui hei whakaiti i nga paanga o te pikinga o te hau kati kati me te aukati i te huringa o te rangi.