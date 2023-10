Ko te Mihana Hurihuri a NASA ki Titan: Te tirotiro i te marama ngaro o Saturn

Kei te anga whakamua a NASA ki tana mahi whakahirahira rawa atu—he misioni ki te tirotiro i te marama enigmatic o Saturn, Titan. Ka whakarewahia i te tau 2027, ka whakamahia e tenei ope whakataki whenua te NASA's Dragonfly, he haruru karihi te rahi o te motuka, hei whakatuwhera i nga mea ngaro o tenei ao moana.

Ko te mahi a Dragonfly ko te tirotiro i te matū matatini ka taea te tiimata ki te ora. I roto i te tata ki te toru tau, ka tirotirohia e ia te hau mato o Titan, he nui te hauota, kei roto hoki nga mea pararopi kua pahekoheko pea ki te wai wai i raro i te mata hukapapa o te marama.

Ko te hiranga o Titan kei roto i tona ahua ahurei, e rite ana ki a tatou. I te mea ko te hauota me te mewaro te nuinga o te hau, kua noho a Titan hei kaupapa e aro nui ana ki nga kaiputaiao. Ko te noho mai o enei pūhui ka whakaputa i te paetukutuku whakamihiharo o te matū pararopi, ka waiho a Titan hei putunga mo nga momo ora o waho ka tipu i roto i te taiao mewaro wai.

Ko tetahi atu mea nui e kapohia ana e nga kairangahau ko te tino ahua o Titan ki te whenua o te whenua. Ko te noho mai o nga awa me nga roto e rere ana, he mewaro kaore i te wai, ka ara ake nga patai whakahihiri mo te ahuatanga o te marama. I tua atu, ko te kitenga o te cyclopropenylidene, he ngota waro-wao kaore i kitea i roto i tetahi atu hau, e whakaatu ana te ahua o nga puhui matatini ka taea te whangai i te oranga o Titan.

Hei whakarite mo te haerenga a Dragonfly, i whakahaerehia nga kaupapa whakamatautau kaha ki te Whare Rangahau Langley o NASA. Ka arotakehia e enei whakamatautau te mahi aerodynamic a te drone me te whakataurite i nga ahuatanga uaua ka pa ki a ia i tana misioni.

Ko te haerenga e haere ake nei ki te marama o Saturn e oati ana ki te hura i nga mohiotanga whakahihiri ki nga mea ngaro a Titan, ka huri pea i to maatau mohiotanga ki te oranga tangata ke. Ko te misioni Dragonfly a NASA he tohu mo ta matou whai kaha ki te torotoro putaiao me te turaki i nga rohe o nga mea i whakaponohia e matou he pakimaero putaiao.

FAQ

Q: He aha te Dragonfly?

A: Ko te Dragonfly he haruru karihi, he waka te rahi i hangaia e NASA ki te tirotiro i te matū matatini me te mea katahi ano ka puta te ora i runga i te marama o Saturn, a Titan.

Q: He aha te mea ahurei a Titan?

A: Ko Titan anake te marama i roto i to tatou punaha solar me te hau matotoru, he rite ki to Papa. Ko te hauota me te mewaro te nuinga o tona hau, e hanga ana i nga ahuatanga ka taea te poipoi i nga momo ora o waho.

P: He aha te ako a Dragonfly ki Titan?

A: Ka rangahau a Dragonfly i te hauwaa o Titan, te hauota hauota, me te tirotiro i nga mea pararopi kua pahekoe ki te wai wai i raro i te mata hukapapa o te marama.

Q: Ahea te Dragonfly whakarewa?

A: Kua whakaritea kia whakarewahia a Dragonfly i te tau 2027, ka tae ki Titan hei waenganui o te 2030s.

Q: Ka taea e Dragonfly te tu ki te hau o Titan?

A: He maha nga whakamatautau i mahia e nga miihini miihini ki te aromatawai i nga mahi a Dragonfly i roto i nga ahuatanga kino. Ko enei whakamatautau ka piki ake te maia ki te kaha o te drone ki te whakatere i te hau ahurei o Titan.