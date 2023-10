Te Hunga o Te Ao: He Tauritenga Maamaa mo te Ora

Ko te kōhauhau o Papatūānuku, he wāhanga nui hei wehe i tō tātou aorangi mai i ētahi atu, he wāhi nui ki te oranga tonutanga. Ahakoa he uaua ki te whakatau i tona teitei, ka mohio nga kaiputaiao ka angiangi te hau i te pikinga mai o te mata. He ranunga hau kei roto i tenei kopaki hau, he mea nui te hāora mo te oranga o te tangata.

I a tatou e piki ana i roto i nga papa o te hau o Papatūānuku, ka heke te kukū o te hāora, ka uaua haere te manawa. Kua tautuhia e nga kaimatai whenua nga momo paparanga o te hau, me ona ahuatanga motuhake. Ko te paparanga tata ka kiia ko te troposphere, kei waenganui i te 7 ki te 20 kiromita ki runga ake i te mata o Papatūānuku. Kei tua atu o te haupapa e takoto ana ko te stratosphere, e mahi ana hei parepare ki te iraruke kino mai i te ra. Kei runga ake i te stratosphere, ka kitea e tatou te mesosphere, e tohuhia ana e te tino makariri. Ka whai mai te hauaawha, ka eke ki te teitei tata ki te 600 kiromita. Ka mutu, ka tohu te exosphere ki te paparanga o waho, e hono ana ki te tapa o te waahi, kei te 600 kiromita ki runga ake i te mata o Papa.

Ahakoa kei te 12 kiromita te teitei o te hāora manawa i runga ake i te mata o te whenua, ka rereke pea tenei na nga mea penei i te waahi me nga ahuatanga o te taiao. I etahi rohe polar, ka heke tenei teitei nui ki te iwa kiromita noa. He mea nui kia mahara kaore enei whika i whakaritea ka taea te whakarereke i runga i nga taurangi penei i te taima me te waahi matawhenua.

Ko te hau hau o te whenua, he nui te hāora, e whakarato ana i nga tikanga pai mo te oranga e mohio ana tatou. Ki te kore tenei paparanga whakamarumaru, karekau etahi atu tinana o te rangi o to tatou ao i nga tikanga e tika ana hei oranga. He mea nui te mohio ki te hanganga me nga ahuatanga o te hau o te Ao kia mohio ai koe ki te taurite ngawari e hiahiatia ana kia ora ai te oranga.

