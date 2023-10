Te Hikoi Mokowhiti Whakapaipai E heke mai nei kua whakaritea mo te teihana mokowhiti o te ao (ISS)

Kei te whakareri te International Space Station (ISS) mo tetahi atu hikoi mokowhiti i te marama o Whiringa-a-rangi kia noho pai ai te teihana. Ko tenei hikoi mokowhiti e haere ake nei, e mohiotia ana ko US Spacewalk 89, ko te tuatahi mo nga kaiwhakatere o te NASA a Loral O'Hara me Jasmin Moghbeli.

Ka puta atu a O'Hara raua ko Moghbeli i te raka a Quest o te teihana ki te tango i tetahi pouaka hiko e kiia nei ko te Radio Frequency Group, he wahanga o te punaha antenna whakawhitiwhiti. Ka whakakapia ano e ratou he hui kawe taruke i runga i te tauranga o te teihana hiko alpha alpha hurihuri, e taea ai e nga raupapa solar te whai i te Ra.

Ko te waahi mokowhiti i te tuatahi i whakaritea mo Oketopa 30, engari kua whakahouhia mo te Whiringa-a-rangi 1. Ma tenei huringa ka nui ake te wa mo nga kaimahi ISS me te roopu whakahaere rererangi ki te whakarite tika mo te waahi mokowhiti.

FAQ

1. He aha te kaupapa o te hikoi atea?

Ka whakahaerehia he hikoi mokowhiti ki te whakatikatika, ki te tirotiro me te whakaurunga ki waho o te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ka whakarite kia noho pai nga punaha me nga waahanga o te teihana mo te mahi tonu.

2. Ko wai kei te whai waahi ki te hikoi atea e haere ake nei?

Ko nga kaiwhakatere o te NASA ko Loral O'Hara me Jasmin Moghbeli nga kaitirotiro rererangi e whakahaere ana i te hikoi mokowhiti. Koinei to ratou wheako hikoi mokowhiti tuatahi.

3. He aha nga mahi ka mahia i te wa o te hikoi atea?

Ka tangohia e nga kairangirangi he pouaka hiko e kiia nei ko te Radio Frequency Group me te whakakapi i te hui kawe taruke i runga i te hononga hurihuri alpha solar o te teihana. He mea nui enei mahi mo te mahi tika o te punaha korero a te teihana me nga raupapa solar.

4. He aha te take i whakahōtakahia ai te hīkoi ātea?

I whakaritea ano te hikoi mokowhiti kia nui ake te wa mo nga kaihopu ISS me te roopu whakahaere rererangi ki te whakarite tika mo te hikoi mokowhiti me te whakarite i tana angitu.

5. Kia pehea te roa o te hikoi mokowhiti?

Ko te roa o te waahi mokowhiti kaore i te whakahuahia i roto i te tuhinga. Ka rereke te roa o te hikoi mokowhiti, engari ko te tikanga ka roa mai i etahi haora ki te waru haora neke atu.

Puna: [Space.com](https://www.space.com/)