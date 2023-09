Ka Kitea e te Kaaru Awhiowhio a James Webb nga ngota ngota i runga i te waro i runga i te Ao Moana e whakapaetia ana

He mea whakahihiri te kitenga a James Webb Space Telescope (JWST) na roto i te rapu taunakitanga mo nga ngota ngota waro i roto i te hau o te aorangi e kiia nei ko K2-18 b. Ko tenei exoplanet, 120-marama-marama te tawhiti atu i to tatou punaha solar, e kiia ana he moana pea, he ao "Hycean" ranei, na te mea he kaupapa whakahirahira mo nga kaitirotiro arorangi ki te rapu oranga o waho. He radius kei waenganui i te rua ki te toru whakareatanga te nui ake o te ao i to Papa, ka noho ki te waahi noho o tana whetu, kei reira te wai wai.

Ko nga kitenga hou mai i te JWST i kitea te noho o te waro hauhaa me te mewaro i roto i te hau o K2-18 b, e tohu ana te ahua o te moana wai kei raro i te hauwai-waiwai. Ko te kore o te haukini e tautoko ana i te whakapae o te moana wai i runga i te ao. E whakaatu ana enei tirohanga i te hiranga o te whakaaro ki nga taiao nohonga kanorau i roto i te rapu oranga ki tua atu o to tatou punaha solar.

Ka taka a K2-18 b ki te wahanga o “sub-Neptunes,” he aorangi te rahi i waenganui i te whenua me te Neptune. He mea ngaro enei aorangi ahurei ki nga kaitirotiro arorangi, e tautohetohe tonu ana mo te ahua o o raatau hau. Ko nga tirohanga a te JWST mo te K2-18 b e whai ana ki te hiki i te arai e karapoti ana i nga hau me nga ahuatanga taiao o nga ao iti-Neptunes me Hycean.

I tua atu i te kitenga o nga ngota ngota waro, ko nga kitenga a te JWST he tohu mo te ahua o te dimethyl sulfide (DMS) i te hau o K2-18 b. I runga i te whenua, ko te DMS te mea i hangaia e te koiora, ina koa ko te phytoplankton. Ko te whakapumau i te noho mai o DMS i roto i te hau o K2-18 b he huarahi nui ano ki te kimi tohu o te oranga pea i runga i te aorangi.

Engari, he mea nui kia tupato ki te whakaaro mo te oranga tangata ke i runga i te K2-18 b. Ahakoa he tohu pai te noho mai o te wai wai me nga ngota waro, kare e kii i te noho ora me te kaha o te aorangi ki te tautoko i nga rauropi ora. Ko te rahi o te ao, me te koropuputanga pea o ona moana, ka kore e nohoia.

He mahi whakawero te aromatawai i te hanganga o nga hau o te aorangi tawhiti, penei i a K2-18 b, na te ngoikore o te marama e whakaatahia ana ki te kanapa o te whetu matua. I hinga nga kairangahau i tenei arai ma te hopu i te whakawhiti o te ao ki runga i te mata o tona whetu me te tātari i te maramatanga whetu i puta atu i tona hau. Ko nga huānga matū me ngā pūhui kei roto i te kōhauhau ka waiho he "matimati" motuhake i runga i te whiti whetu, ka kitea te hanganga.

Ko te awhe roangaru roa o te JWST me te tairongo kaore ano i kitea i mua ake nei ka taea te kite i enei ahuatanga whakakitenga i roto i nga whakawhitinga e rua noa o K2-18 b, e rite ana ki nga kitenga e waru i mahia e te Hubble Space Telescope i roto i nga tau maha. E whakaatu ana tenei i te kaha me te kaha o te JWST ki te whakamaarama i nga ahuatanga o te rangi o nga exoplanets.

Ko etahi atu tirohanga mo te K2-18 b e whakamaheretia ana ma te whakamahi i te JWST's Mid-Infrared Instrument (MIRI) ki te whakamana i nga kitenga me te kohikohi korero mo nga ahuatanga taiao o te ao. Ko te kapa kei muri i tenei rangahau e whai ana kia kitea nga tohu o te ora i runga i te aorangi noho, ka huri i to maatau mohiotanga ki te noho ki tua atu o te Ao.

Puna: Ko nga reta a Astrophysical Journal (whakaaetanga panui)