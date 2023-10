Nga Whakaaturanga Tuatahi mo nga Kapua Quartz i Kitea i runga Exoplanet WASP-17 b

Ko nga Kairangahau e whakamahi ana i a James Webb Space Telescope a NASA he kitenga whakaihiihi i runga i te exoplanet WASP-17 b, kei te 1,300 tau marama te tawhiti atu i te whenua. Kua kitea e ratou nga taunakitanga o nga kiripiri toka, kiripaka ranei i roto i nga kapua teitei o tenei exoplanet Jupiter wera. Koinei te wa tuatahi ka kitea he kohuke penei, e kitea ana i runga i te whenua, i runga i te aorangi.

Ko nga kohuke, he kohuke whai kiko ki te silicon me te hāora, he nui ki runga i te whenua me te Marama, tae atu ki etahi atu mea toka o to tatou punaha solar. Kua kitea nga silicates konupora i roto i nga meteorites, asteroids, tae atu ki nga hau o te exoplanets me nga papaka parauri. Heoi ano, ko te SiO2 tioata, ko te kiripaka ranei i mohiotia i mua ko te noho ki te whenua anake.

“I koa matou! I mohio matou mai i nga kitenga o mua me whai aerosol—nga matūriki iti e hanga ana i te kapua, i te kohu ranei—i roto i te hau o WASP-17 b, engari kaore matou i whakaaro ka mahia ki te quartz,” ka mea a Takuta David Grant, he kairangahau i te Whare Wananga o Bristol me te kaituhi tuatahi o te ako.

Ko te WASP-17 b he exoplanet nui, neke atu i te whitu nga wa o Jupiter. He iti ake te papatipu i te haurua o Jupiter, na reira ko tetahi o nga exoplanets tino rongonui. Ko te wa poto o te orbital e 3.7 noa nga ra o te whenua ka waiho hei kaitono pai mo te tuku i te hiranga, he tikanga e whakamahia ana ki te ako i te tātari me te whakamararatanga o te hau o te ao i runga i te maramatanga whetu.

Ko te James Webb Space Telescope i kite i te punaha WASP-17 mo te tata ki te 10 haora, neke atu i te 1,275 inenga kanapa. Na roto i te tātari i te nui o ia roangaru e aukatihia ana e te hau o te ao, ka kitea e nga kairangahau he "pupuhi" ohorere i te 8.6 microns, e tohu ana i te noho o te kiripaka i roto i nga kapua.

Kaore i rite ki nga matūriki kohuke e kitea ana i roto i nga kapua o te Ao, ko nga tioata kiripaka i roto i nga kapua o WASP-17 b kare e tahia ake i te mata toka. I ahu mai i roto i te hau o te ao. Ko enei tioata he 10 nanometera te whanui, he rite te ahua ki nga prisma hexagonal e kitea ana i runga i te whenua engari he iti ake te tauine.

Ko te wera nui o WASP-17 b, tata ki te 1,500 nga nekehanga Celsius (2,700°F), me te iti o te pehanga i roto i te hau ka taea e nga tioata totoka te hanga tika mai i te hau, me te kore e uru ki te wahanga wai. He rereke tenei ki te whenua, ko te iti iho o te mahana me te pehanga teitei ake ka huri tika te kohu wai ki nga tioata tio. Ko te noho mai o nga kapua kiripaka i runga i te exoplanet e whakaatu ana i nga maaramatanga ki nga momo rawa me nga ahuatanga taiao e hanga ana i te ao.

Ko te mohio ki te hanganga o nga kapua he mea nui kia mohio ki te ao katoa. Ko te WASP-17 b kua maukati taima me tetahi tuakoi e anga tonu ana ki tana whetu manaaki, ka puta he taha wera me te taha o te po makariri ake. Ko te rereketanga o te pāmahana i waenga i enei taha e rua ka peia nga hau kaha e kawe ana i nga kirikiri kiripaka mai i te taha o te po, i reira e hanga ana, ki te taha wera ake o te ra, kei reira ka ngotea.

I whakaputaina tenei kitenga whenua i te Astrophysical Journal Letters i te tau 2023. Ko etahi atu korero me nga uiuinga mo tenei rangahau na Laura Betz raua ko Christine Pulliam mo NASA.

Rauemi:

– The Astrophysical Journal Letters (2023)

– nasa.gov