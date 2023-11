Nga Whakaaturanga Hou mo te Hanganga o te Wao-Kei roto i Mars

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) kua whakamarama i te hanga motuhake o te waro monoxide i roto i te hau o Mars. Ko nga kitenga ka marama ake te maarama ki te hanga o nga pūhui waro, matū waro ranei, i runga i te Papa Whero. Ka awhina ano tenei kitenga ki te whakamaarama i tetahi whakakitenga whakamataku i mahia e te NASA Curiosity rover i tera tau.

Ko nga kitenga o mua a te TGO kua whakaatu he mahi nui te ra ki te wehe i te hauhaa waro i roto i te hau o Mars, ka puta mai te hanga o te waro monoxide. He mea whakamiharo, he iti rawa te waro taumaha i te waro monoxide i hanga i te wa i whakaarohia.

E hāngai ana tenei kitenga ki te ariā ko te noho mai o nga pūhui waro ki Mars he hua o nga mahi matū uaua e awehia ana e te ra, kaua ko te tohu o te oranga o te ao. E tohu ana ko te hanganga o nga mea waro ki Mars ehara i te mea ko te mahi koiora anake.

Ko te mohio ki te hanga rauemi waro-kei runga Mars he mahi whakawero. Ma te ine i te tauwehenga o nga momo momo waro, ina koa te waro-12 me te waro-13, ka taea e nga kaiputaiao te whai matauranga nui ki nga taiao o mua me o naianei o te ao. He maha nga ahuatanga penei i te wehewehe whakaahua, nga tikanga mawhiti mai i te hau, me nga taunekeneke koiora ka whai waahi ki nga rereketanga o enei owehenga isotopic.

Shohei Aoki, te kaituhi matua o te pepa hou i whakaputaina i roto i te Planetary Science Journal me te hononga ki te Whare Wananga o Tokyo me te Royal Belgian Institute mo Space Aeronomi, e whakanui ana i te hiranga o te ine i te tauwehenga waro isotopic i roto i te waro monoxide. Ma tenei huarahi ka taea e nga kairangahau te wetewete i te takenga mai o nga mea waro i Mars me te ruku ki nga hitori o te ao noho.

Ma te whakamahi i nga tikanga rite e whakamahia ana mo te mapi i nga owehenga hauwai i roto i te kohu wai o te rangi o Mars, kua para te TGO i te huarahi mo te hohonutanga o te maaramatanga ki te kukuwhatanga me te waa o Mars. Na te kaha o te TGO me te kaha matatau i taea e nga kaiputaiao ki te tātari i nga momo waro i roto i te waro monoxide, e whakarato ana i nga tirohanga kaore ano i kitea mo te hanganga o nga pūhui waro i runga i te Whero Whero.

FAQs

1. He aha te mahi a te ra ki te hanga o te waro haukura ki Mars?

Ko te ra te mahi hei whakakorikori i te waro hauhaa i roto i te hau o Mars, ka puta ko te waro haukura. Ko tenei tukanga, e mohiotia ana ko te photodissociation, ka taea te hanga o nga pūhui waro.

2. Ko te noho mai o te waro ki runga i Mars e tohu ana i te oranga?

Kao, ko te kitenga o te waro monoxide i roto i te hau o Mars e kore e tohu te noho mai o te ora ki runga i te ao. Ko te hanga o nga pūhui waro he hua pea na nga tukanga matū uaua i awehia e te ra, pera i nga kitenga a te ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. He pehea te ine a nga kaiputaiao i te ōwehenga waro i roto i te waro haukura?

Ka tātarihia e nga kaiputaiao nga rahinga o nga momo waro rereke, penei i te waro-12 me te waro-13, kia mohio ai koe ki te takenga mai o nga mea waro i Mars. Ko tenei inenga he tino mohiotanga mo te hitori me te kukuwhatanga o te ao.