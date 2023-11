Ko te nui ohorere o Exo-Jupiters: Te tirotiro i nga Exoplanets Rapa Hau

E rua nga rangahau whakamohio whenua i whakamarama ake nei mo nga exoplanets te rahi o Jupiter, e kiia ana ko Exo-Jupiters. I taia i roto i te Nature Communications me te The Astronomical Journal, ko enei rangahau e whakaatu ana i nga tirohanga hou mo enei tinana tiretiera, e mau ana i nga kaitirotiro arorangi me te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki nga exoplanets nui hau.

Ko te rangahau Nature Communications i whakahaeretia e te roopu kairangahau o te ao nana i ata tirotiro te ß (Beta) Pictoris Moving Group (BPMG). Ma te whakamahi i nga tikanga whakaahua rereke-nui me te peerangi Gaia a te European Space Agency, i aro ratou ki nga whetu 30 i roto i te BPMG. Ko tetahi kitenga matua e wero ana i nga rangahau o mua, e whakaatu ana ka taea e te BPMG te manaaki i tetahi aorangi rite ki a Jupiter me te orbit pumau, e kii ana ko enei momo exoplanets he whanui ake i nga whakaaro o mua. Ka ara ake nga paatai ​​rawe mo te hanganga me te whanaketanga o nga punaha exoplanetary.

Ko te rangahau Astronomical Journal i toro atu ki runga i te HD 141399, he punaha e wha nga aorangi nunui e huri haere ana i tetahi whetu K dwarf i tua atu o te Rohe Noho. Ko te rangahau e whakaatu ana i te onge o nga punaha exoplanetary e rite ana ki a tatou ake, me nga aorangi te rahi o te whenua kei roto i te raina hukarere me nga rewharewha hau kei tua atu. Ko nga whaihanga rorohiko i whakahaerehia e Dr. Stephen Kane o te Whare Wananga o California, Riverside, ka wetekina te mahi me te roa o te punaha. Ahakoa he iti noa nga hua ka puta mai i te whakaurunga o nga aorangi penei i te Ao, ka whakamarama tenei rangahau i te hiranga o te maarama ki te hoahoanga o te punaha solar mo te aromatawai i te kaha noho.

Ko nga rangahau e rua e whakaatu ana i te hiranga o te whakatewhatewha i te hoahoanga o te punaha solar me te mahi a nga aorangi te rahi o Jupiter ki te hanga i te whanaketanga me te noho o te punaha. Ma te tirotiro i te kanorau o nga punaha aorangi, ka riro i nga kairangahau nga maaramatanga nui mo te paanga o enei hoahoanga ki te kaha o te aorangi ki te pupuri i nga ahuatanga o te mata mo te wa roa.

I nga tau me nga tekau tau kei te heke mai, kare e kore ka kitea e etahi atu rangahau nga kitenga hou mo Exo-Jupiters. I te wa e haere tonu ana nga kaiputaiao ki te torotoro haere i te ao, ma te wa anake e whakaatu nga mea ngaro whakamiharo o enei ao nui, ao pohehe.

FAQ

1. He aha te Exo-Jupiter?

Ko te Exo-Jupiter e tohu ana ki tetahi exoplanet nui hau e rite ana te rahi ki a Jupiter, te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha solar. Ko enei exoplanets te rahi o Jupiter kei waho o to tatou punaha solar.

2. E hia nga exoplanets nui hau kua whakapumautia?

E ai ki a NASA, kua 1,756 nga exoplanets hau nui kua whakapumautia mai i te katoa o te 5,535 exoplanets kua whakapumautia.

3. He aha te hiranga o te Beta Pictoris Moving Group (BPMG)?

Ko te BPMG he roopu whetu rangatahi e neke tahi ana i te waahi. E kiia ana he 115 tau marama te tawhiti mai i te whenua, a, ka roa te roa o te 20 ki te 26 miriona tau. Ma te ako i tenei roopu he maarama ki te nui o nga exoplanets rite ki a Jupiter.

4. He aha te take he mea nui te mohio ki te hoahoanga o te ra?

Ko te hoahoanga o te punaha solar, e korero ana ki nga whakaritenga me nga ahuatanga o nga aorangi, he mahi nui ki te whakatau i te kaha noho o te punaha. Ma te ako i nga punaha aorangi rereke, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki nga ahuatanga e whai waahi ana ki te pumau mo te wa roa me te noho o nga taiao noho.

5. Me pehea e whai hua ai te ako Exo-Jupiters i to tatou mohio ki nga punaha exoplanetary?

Ma te tuhura i te hanganga me te kukuwhatanga o Exo-Jupiters ka hohonu ake to maatau maarama ki te ahuatanga o nga exoplanets nui hau me pehea te awe i te whanaketanga o nga punaha exoplanetary katoa. Ko tenei matauranga he tohu tino nui ki te wetewete i nga mea ngaro o te hanganga o te aorangi me te whakamarama i nga ahuatanga o etahi atu ao.