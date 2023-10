Te kitenga hou whakahihiri: E rua nga momo primate o mua kaore e mohiotia ana he rite ki nga Lemurs kua kitea.

He mea whakahihiri te kitenga hou a nga kaiputaiao, ka keria e rua nga momo primate tawhito e kore e mohiotia i mua ake nei, he tino rite te ahua ki nga lemur. Ko enei kitenga e whakamarama ana i te kukuwhatanga o nga primates me te whakamohiotanga nui ki te hitori o enei mea hanga whakamiharo.

Ko te momo tuatahi, ko “Ailuravus macrurus,” i kitea i Inia. Tata ki te 55 miriona tau ki muri i ora ai tenei primate me te ahua o te ahua o te remu, penei i te hiku roa me te iti o te tinana. E whakapono ana nga kairangahau i noho a Ailuravus macrurus i roto i nga rakau me te whangai i nga hua me nga rau, he rite ki nga lemuri hou.

Ko te momo tuarua, ko "Krishnapithecus krishnai," i kitea ano i Inia. I noho tenei primate tata ki te 54.5 miriona tau ki muri ka whakaatu he ahua rite ki nga lemur. E ai ki nga toenga o te parapara ko Krishnapithecus krishnai he rakau whenua, ko te tikanga i pau te nuinga o tona wa ki nga rakau. Ko te rite o nga huanga tinana i waenga i nga remu o mua me nga remu hou e tautoko ana i te whakaaro o te kukuwhatanga whakarara.

He mea nui enei kitenga na te mea he nui nga korero e pa ana ki te whakapapa o mua me nga take i hanga ai to raatau hitori. E ai ki nga kitenga i ahu mai pea nga remu i Ahia, kaua ki Awherika i whakaponohia i mua.

I whakamahia e nga kairangahau nga tikanga matatau penei i te hangarau atahanga me te tātaritanga morphological taipitopito hei ako i nga toenga parapara. Na te whakatairite i nga ahuatanga a tinana o enei kurupae tawhito me era o nga remu hou me etahi atu o nga mea o mua, i taea e ratou te whakatau whakaaro nui mo o raatau hononga whanaketanga.

Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te rangahau paleontological ki te mohio ki te hitori o te ao. Ma te ako i nga toenga parapara, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te takenga mai me nga huarahi kukuwhatanga o nga momo momo, hei awhina i a tatou ki te whakahiato i te panga o te kanorau o to tatou ao.

Kua taia enei kitenga i roto i te hautaka putaiao, a kua puta te hikaka i waenga i te hapori putaiao. Ko te kitenga o enei momo primate e rua kaore i mohiotia i mua ake nei he rite ki te remu, he mea whakamiharo te ahunga whakamua i roto i to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga primate.

